Судно GOLDEN LEO затонуло возле Одессы 27.07.2026, 7:00

Его атаковали россияне.

Сухогруз GOLDEN LEO, который 19 июля был поврежден в результате российского ракетного удара возле Одессы, затонул. Об этом сообщила Администрация судоходства Украины.

По данным ведомства, в результате атаки судно получило серьезные повреждения корпуса и надстройки, из-за чего утратило мореходность и впоследствии ушло под воду. На момент затопления членов экипажа на борту уже не было.

В Администрации судоходства уточнили, что судно GOLDEN LEO (IMO 9181833) ходило под флагом Гвинеи-Бисау и перевозило кукурузу. Атака произошла во время выхода судна из порта Черноморск по морскому коридору.

«Атакуя торговые суда, Россия грубо нарушает нормы международного морского права, принципы свободы судоходства, создает прямую угрозу жизни моряков и ставит под удар стабильность международных морских перевозок и глобальную продовольственную безопасность», — заявили в ведомстве.

По данным Военно-морских сил ВСУ, 19 июля российские войска нанесли удар по судну тремя крылатыми ракетами Х-59/Х-69. На момент атаки GOLDEN LEO выходило из зоны боевых действий с грузом зерна. Владельцем судна является Турция.

Попадание пришлось в район правого борта надстройки, после чего на борту возник пожар.

Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли 10 человек, среди них — украинский лоцман.

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