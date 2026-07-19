Россияне ударили ракетами по судну под флагом Гвинеи-Бисау

Россияне ударили ракетами по судну под флагом Гвинеи-Бисау1
- 19.07.2026, 21:35
Погибли пять человек.
Российские оккупанты нанесли удар тремя крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69 по гражданскому сухогрузному судну GOLDEN LEO (флаг Гвинеи-Бисау, владелец Турция), которое в момент атаки двигалось на выход из зоны боевых действий недалеко от Одессы с грузом зерна, передает УНН.
Попадание пришлось в район правого борта надстройки, на борту возник пожар.
В результате удара погибло 5 человек. Судьба еще 5 членов экипажа неизвестна, продолжаются поиски. Техническое состояние судна уточняется.
К оказанию помощи были привлечены подразделения ВМС ВС Украины и Морской поисково-спасательной службы. По состоянию на 20:30 восемь членов экипажа эвакуированы в одну из больниц Одессы.
Это очередной целенаправленный удар России по безоружному гражданскому судну под иностранным флагом, которое не представляло никакой военной угрозы. Атака является актом террора против мирного судоходства и грубым нарушением норм международного гуманитарного права.