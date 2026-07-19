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Россияне ударили ракетами по судну под флагом Гвинеи-Бисау

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  • 19.07.2026, 21:35
Россияне ударили ракетами по судну под флагом Гвинеи-Бисау
Повреждённое судно
фото: ВМС Украины

Погибли пять человек.

Российские оккупанты нанесли удар тремя крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69 по гражданскому сухогрузному судну GOLDEN LEO (флаг Гвинеи-Бисау, владелец Турция), которое в момент атаки двигалось на выход из зоны боевых действий недалеко от Одессы с грузом зерна, передает УНН.

Попадание пришлось в район правого борта надстройки, на борту возник пожар.

В результате удара погибло 5 человек. Судьба еще 5 членов экипажа неизвестна, продолжаются поиски. Техническое состояние судна уточняется.

К оказанию помощи были привлечены подразделения ВМС ВС Украины и Морской поисково-спасательной службы. По состоянию на 20:30 восемь членов экипажа эвакуированы в одну из больниц Одессы.

Это очередной целенаправленный удар России по безоружному гражданскому судну под иностранным флагом, которое не представляло никакой военной угрозы. Атака является актом террора против мирного судоходства и грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

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