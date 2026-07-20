В Ботсване разразился скандал из-за российской вербовки 1 20.07.2026, 14:56

1,354

В МИД страны поступают «душераздирающие» звонки от граждан

Власти Ботсваны заявили о тревожном росте числа граждан, которых, по их данным, с помощью обманных схем вербуют для участия в войне России против Украины. Министерство иностранных дел страны получает все больше обращений от ботсванцев, уже оказавшихся на фронте, пишет BFMTV (перевод — сайт Charter97.org).

В ведомстве рассказали, что родственники и сами завербованные связываются с дипломатами и описывают тяжелые условия службы. По словам представителей МИД, поступают «душераздирающие» звонки от граждан, которые рассказывают об опасной ситуации на линии боевого соприкосновения.

«Точное число завербованных пока неизвестно. Еще в декабре власти Ботсваны сообщали как минимум о двух подтвержденных или вероятных случаях, однако теперь заявляют, что масштаб проблемы заметно вырос», говориться в материале.

О вербовке граждан африканских стран ранее сообщал аналитический проект «All Eyes on Wagner». По их оценке, с января 2023 года по сентябрь 2025 года Россия привлекла более 1400 выходцев из стран Африки. Свыше 300 из них, как утверждают исследователи, погибли. Наибольшее число завербованных приходится на Египет, Камерун и Гану, однако подобные случаи фиксировались и в странах юга Африки.

«Власти Ботсваны призывают граждан проявлять осторожность при рассмотрении предложений о работе за границей и тщательно проверять работодателей», — пишет авторы. По мнению чиновников, многие люди соглашаются на сомнительные вакансии, не подозревая, что в итоге могут оказаться в зоне боевых действий.

Полномасштабная война России против Украины идет с февраля 2022 года. Несмотря на многочисленные дипломатические усилия, конфликт не прекращается, а число погибших, по различным оценкам, исчисляется десятками и даже сотнями тысяч человек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com