ХАМАС избрало нового главу политбюро 21.07.2026, 3:11

Халиль аль-Хайю

Фото: AP

Предыдущий был ликвидирован в 2024 году.

Палестинское движение «ХАМАС» избрало новым главой политбюро Халиля аль-Хайю. Он сменит на этом посту Яхью Синвара, убитого в секторе Газа в октябре 2024 года.

Аль-Хайя был близким соратником Синвара и фактическим главой движения в секторе Газа. Он также возглавлял делегацию ХАМАС на переговорах по урегулированию конфликта с Израилем. Соперником аль-Хайи на выборах являлся бывший глава политбюро Халед Машаль, который представлял более независимую от Ирана позицию. Члены совета Шуры в Газе проголосовали за аль-Хайю «почти единогласно».

Напомним, должность главы политбюро ХАМАС оставалась вакантной с октября 2024 года, когда в результате израильского удара по сектору Газа был убит Синвар. После его гибели движением управлял коллегиальный совет из пяти человек под руководством Мухаммеда Дарвиша, а исполняющим обязанности главы политбюро был назначен Халед Машаль. Аль-Хайя был членом этого совета, отвечал за сектор Газа и руководил дипломатическим крылом движения. Синвар стал лидером ХАМАС после гибели Исмаила Хании в Тегеране в июле 2024 года.

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