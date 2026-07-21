Сколько терпения может быть у украинцев Гарри Каспаров

21.07.2026, 11:46

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Гарри Каспаров

Если бы Украина воевала, как Путин, в Москве были бы горы трупов.

Значительная часть либерального сообщества, находящегося в Москве, выступила с резким осуждением тех, кто радовался эффектной и эффективной операции ВСУ по складам Wildberries. Что я могу сказать? Это не жилой дом. Можно спорить о военном назначении объекта, но цели убить людей не было. Это принципиально. Да, бывает, так война же идет пятый год.

Если бы Украина вела войну, как ведет ее Путин, то в Москве были бы просто горы трупов. Но, к счастью для граждан России, Украина все-таки считает себя – и справедливо – цивилизованным государством. Поэтому война идет по определенным нормам, которые приняты в цивилизованном мире.

Я, честно говоря, каждый день думаю: ну сколько терпения может быть у украинцев? Они могут убивать в больших количествах – хуже не будет уже. Уже все, что может Путин бросить, – то бросил, кроме ядерного оружия. Могут убивать в огромных количествах – не делают этого, потому что сражаются за определенные ценности, в отличие от тех, кто сейчас пытается уничтожить Украину, и тех, кто пытается это оправдать.

Гарри Каспаров, YouTube

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