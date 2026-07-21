Очередные рекорды: белорусы тащат из леса огромные лукошки ягод 2 21.07.2026, 13:28

На этот раз поспела дикая малина.

Белорусы продолжают хвастаться в социальных сетях лесными «уловами», и не только грибными. Сейчас можно собирать малину.

Судя по видео, она уже созрела в Минской области.

Автор поста отметил, что его коллега по сбору «продолжает бить очередные рекорды».

«Малинка очень классная, такая спелая–спелая ягодка», – продолжал он хвастаться и расхваливать лесной «улов».

Всего получилось собрать девять небольших ведерок, которые аккуратно засунули в два приличных лукошка.

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