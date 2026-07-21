Очередные рекорды: белорусы тащат из леса огромные лукошки ягод

Очередные рекорды: белорусы тащат из леса огромные лукошки ягод2
- 21.07.2026, 13:28
На этот раз поспела дикая малина.
Белорусы продолжают хвастаться в социальных сетях лесными «уловами», и не только грибными. Сейчас можно собирать малину.
Судя по видео, она уже созрела в Минской области.
@gribnik_by_official #леснаясказка #леснаямалина ♬ оригинальный звук - gribnik_by
Автор поста отметил, что его коллега по сбору «продолжает бить очередные рекорды».
«Малинка очень классная, такая спелая–спелая ягодка», – продолжал он хвастаться и расхваливать лесной «улов».
Всего получилось собрать девять небольших ведерок, которые аккуратно засунули в два приличных лукошка.