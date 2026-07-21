Путин неделю не выходит за стены Кремля 21.07.2026, 16:35

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Западные СМИ связали затворничество с опасениями за безопасность.

Правитель РФ Путин уже около недели не покидает территорию Кремля, где проводит все официальные встречи. Эксперты связывают такой режим работы с усиленными мерами безопасности и возможными опасениями покушения, пишет Daily Star (перевод — сайт Charter97.org).

«Путин не выезжал за пределы хорошо охраняемого кремлевского комплекса как минимум семь дней. В этот период он практически полностью ограничил личные контакты, общаясь лишь с узким кругом тщательно проверенных лиц», — пишут авторы.

Несмотря на отсутствие публичных поездок, официальный график Путина остается насыщенным. Все встречи проходят внутри Кремля, однако подробности большинства переговоров не раскрываются.

«Путин отказался покидать защищенную резиденцию как минимум на неделю», — пишут авторы со ссылкой на сообщения в Telegram. Путин ведет «все более изолированный образ жизни», полагаясь на ближайшее окружение.

За последние дни глава государства принимал высокопоставленных российских чиновников и зарубежных гостей. Одной из немногих встреч, о которой сообщили официально, стали переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Опубликованные кадры показали, как Путин приветствует северокорейскую делегацию, после чего переговоры проходят за большим овальным столом вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Кремль публикует минимум информации о содержании подобных встреч. «Официальные власти раскрыли очень мало деталей о переговорах», — подчеркивают авторы, связывая закрытость с повышенными мерами безопасности вокруг российского президента.

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