В США показали беспилотный ударный конвертоплан Thunder 21.07.2026, 18:26

Anduril представила ударный конвертоплан

Фото: Anduril Industries

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Компания Anduril Industries представила Thunder — автономный военный летательный аппарат, предназначенный для полетов совместно с пилотируемыми вертолетами и расширения зоны их действия на все более опасных полях сражений.

Сообщается, что в основной оружейный отсек Thunder сможет принимать до 10 управляемых ракет AGM-114 Hellfire, AGM-179 JAGM или крылатых ракет Barracuda-100M, пишет Interesting Engineering.

Thunder отличается от обычных вертолетов своей компоновкой конвертоплана. Он взлетает и приземляется вертикально, но для выполнения более длительных миссий переходит в режим полета на крыльях. Это позволяет летательному аппарату взлетать из труднодоступных мест, не жертвуя скоростью или дальностью полета.

Компания Anduril разработала эту платформу совместно с Archer Aviation, опираясь на коммерческую технологию электрического вертикального взлета и посадки (VTOL). Инженеры оснастили планер гибридной электрической силовой установкой, повышающей эффективность на различных этапах полета. Кроме того, летательный аппарат регулирует скорость вращения роторов в крейсерском режиме, что позволяет снизить расход топлива и уменьшить акустическую заметность при полетах на малых высотах.

На конструкцию также повлияла транспортабельность. Thunder способен перемещаться своим ходом на большие расстояния, однако экипажи могут поместить его в стандартный транспортный контейнер для перевозки грузовым автомобилем, по железной дороге, морским или грузовым воздушным транспортом. Заявленные характеристики конвертоплана включают способность выполнять полеты на малых высотах со скоростью около 515 км/ч и дальность действия до 1480 км.

Вместо того чтобы отводить Thunder роль для выполнения какой-то одной конкретной задачи, компания Anduril спроектировала этот летательный аппарат с использованием сменных отсеков для полезной нагрузки. В зависимости от оперативных требований, специалисты по планированию миссий могут оснастить его высокоточными ракетами, средствами радиоэлектронной борьбы или системами запуска беспилотников. Другие варианты комплектации позволяют использовать аппарат для доставки грузов или борьбы с БПЛА, благодаря чему командиры могут адаптировать его под конкретную задачу перед развертыванием, не прибегая к использованию различных специализированных платформ.

Одна конфигурация вмещает десять ракет Hellfire, JAGM или Barracuda-100M. Другая заменяет это вооружение шестнадцатью ракетами Altius-600. Операторы также могут оснастить Thunder семьюдесятью шестью 70-мм ракетами и дополнительными средствами противодействия БПЛА, размещенными в носовом отсеке полезной нагрузки.

Компания Anduril полагает, что автономное взаимодействие может значительно увеличить доступную огневую мощь. По оценкам компании, интеграция трех аппаратов Thunder с каждым вертолетом AH-64 Apache утроит боезапас бригады, не требуя при этом присутствия дополнительных пилотов в спорном воздушном пространстве.

Автономность является ключевым элементом программы. Thunder использует программное обеспечение Anduril для автономного управления миссиями Lattice, которое позволяет пилотам назначать цели вместо дистанционного управления каждым летательным аппаратом. Система автоматически управляет построением, навигацией и распределением задач, позволяя экипажам сосредоточиться на принятии тактических решений.

Компания ожидает, что Thunder совершит свой первый полет в 2027 году, а программа сосредоточена на проверке автономной работы в составе группы и расширении роли ударной авиации в сложных условиях.

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