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С белорусских шахматистов сняли международные ограничения

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  • 21.07.2026, 18:53
С белорусских шахматистов сняли международные ограничения

Они смогут участвовать в соревнованиях FIDE с лукашенковской символикой.

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) отменил все ограничения, наложенные на Белорусскую федерацию шахмат. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета от 7 мая. Белорусские шахматисты смогут участвовать в соревнованиях FIDE с национальной символикой. Также они будут допущены к командным турнирам.

Первыми состязаниями, на которых белорусы смогут выступить под красно-зеленым флагом, станут шахматная олимпиада и шахматная олимпиада для людей с ограниченными возможностями. Они пройдут в сентябре в Самарканде.

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