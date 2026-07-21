С белорусских шахматистов сняли международные ограничения 1 21.07.2026, 18:53

Они смогут участвовать в соревнованиях FIDE с лукашенковской символикой.

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) отменил все ограничения, наложенные на Белорусскую федерацию шахмат. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета от 7 мая. Белорусские шахматисты смогут участвовать в соревнованиях FIDE с национальной символикой. Также они будут допущены к командным турнирам.

Первыми состязаниями, на которых белорусы смогут выступить под красно-зеленым флагом, станут шахматная олимпиада и шахматная олимпиада для людей с ограниченными возможностями. Они пройдут в сентябре в Самарканде.

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