Президент Азербайджана рассказал о тайной встрече немецких и российских чиновников в Баку

Президент Азербайджана рассказал о тайной встрече немецких и российских чиновников в Баку3
- 21.07.2026, 18:55
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Закрытая встреча состоялась неделю назад.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что неделю назад в Баку состоялась закрытая встреча представителей Германии и России, передает Bloomberg.
«Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась», — заявил Алиев в Берлине на совместной пресс-конференции с Фридрихом Мерцем.
По данным азербайджанской пограничной службы, 12 июля в страну прибыли бывший глава администрации канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывший глава земли Бранденбург Маттиас Платцек.
Вскоре после них в Азербайджан приехали приближенные Владимира Путина — бывший председатель правительства России Виктор Зубков и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
Алиев подчеркнул, что ни Москва, ни Берлин официально не уведомляли Баку о переговорах.
«Если эта встреча была призвана способствовать прекращению войны между Россией и Украиной, мы можем только приветствовать это», — сказал Алиев. Он добавил, что встреча состоялась 12−14 июля.
«Мне ничего не известно о какой-либо подобной встрече», — в свою очередь ответил Мерц на соответствующий вопрос журналиста.