Невзоров: Вероятно, ВСУ добомбят и все остальные склады Wildberries Александр Невзоров

21.07.2026, 18:37

Александр Невзоров

Дронов у дядюшки Мадяра хватит на то, чтобы испепелить российскую онлайн-торговлю 20 раз.

Вероятно, ВСУ добомбят и все остальные склады Wildberries.

Ангары беззащитны, а дронов у дядюшки Мадяра хватит на то, чтобы испепелить российскую онлайн-торговлю 20 раз. Эффект внезапно оказался мощнейшим, так что снесут, вероятно, к чертям собачьим не только WB, но и весь средне-мелкий бизнес как таковой.

Обиды русских торговцев не логичны. Им так нравилась война. Они хихикали, любуясь руинами Украины. Теперь они познают войну на своей коже. Кожа будет слезать кровавыми струпьями. «Благополучие» станет горьким воспоминанием. Пойдут с молотков дома, квартиры и автомобильчики.

Это плата за трусость и подлость. За покорность. За принципиальную «слепоту» и за неумение ломать шею освиневшему кремлевскому злу.

Всего лишь два скромных пожарчика уже разорили почти 14 тыс. семей. А впереди еще много пламени.

Да, теперь кому-то «с сумой», а кому-то и стреляться.

Всех предупреждали.

Кремль, конечно, утешит бедолаг. Будет организована экстренная раздача портретов Путина для целования. Это должно сработать как болеутоляющее.

Александр Невзоров, telegram

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