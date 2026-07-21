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Видеофакт: Водопады и реки в Минске после дождя

  • 21.07.2026, 17:01
Видеофакт: Водопады и реки в Минске после дождя

На столицу Беларуси обрушился ливень.

Минчане делятся фото и видео, снятыми в городе после дождя.

«Водопады и реки в центре Минска во время сильного дождя», - пишет @minsk_naiznanku в Threads.

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«Очень нравится Минск. Даже в дождь весело - вода по асфальту течет рекой», - делится фото @eurika2013.

Судя по карте осадков, дождь и гроза ждут минчан и жителей пристоличья до самого вечера.

Синоптики объявляли желтый уровень опасности на 21 июля из-за неблагоприятных погодных условий. По прогнозу специалистов, днемместами по Беларуси ожидаются грозы, сильные дожди и усиление ветра. Порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

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