«Где сейчас все желающие?» 2 21.07.2026, 10:47

Медицинские вузы потеряли абитуриентов, пока другие увеличили конкурс.

Когда 17 июля в Беларуси закончился прием документов на дневную бюджетную форму обучения, многие не поверили глазам: конкурсные баллы в четыре медицинских университета страны обвалились до уровня, которого здесь не помнят годами, а за сутки до окончания кампании свободных мест во всех медицинских вузах было больше, чем желающих их занять.

Почему так произошло и во всех ли белорусских вузах сложилась подобная ситуация? На этот вопрос отвечает «Белсат».

Обвал по сравнению с прошлым годом

Публикация итоговых баллов в БГМУ – главном медицинском университете страны – стала спусковым крючком для большой дискуссии. Выяснилось, что на всех факультетах, кроме стоматологического, проходной балл обвалился по сравнению с прошлым годом на десятки пунктов: на лечебном – с 386 до 332, на педиатрическом – с 368 до 319, на медико-профилактическом – с 334 до 273, на фармацевтическом – с 381 до 283. Последний факультет потерял почти 100 баллов за один год.

Волна обсуждений мгновенно поднялась в социальных сетях, так как ранее на медицинские специальности конкурс был одним из самых больших в стране.

«Раньше был очень высокий конкурс в мед, минимум 3 человека на место, а где сейчас все желающие? Правильно, не хотят после работать за спасибо», – отреагировал один из пользователей.

Другие связывали события с более широким контекстом – кризисом престижа профессии, а также с необходимостью отработки в будущем: «Никто не хочет работать после выпуска пять лет в какой-нибудь деревне с нищенской зарплатой. Вот главная причина!»

В чем суть проблемы

Причин две. Во-первых, с 2026 года медицинские вузы полностью отказались от платной формы обучения, а бюджетные места, наоборот, резко выросли: только в БГМУ на дневном бюджете стало 548 вместо прошлогодних 255 (плюс еще 95 мест, которые ранее занимали платники). По всей стране бюджет в медицинских вузах увеличили более чем на 700 мест, сообщил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк.

Второй фактор – целевой набор, когда абитуриент подписывает контракт с конкретной больницей или поликлиникой и после учебы обязан там отработать пять лет (по сравнению с двумя годами для обычных бюджетников). Именно целевики, по словам Андросюка, и забрали лучших абитуриентов: более 60% из них имели балл аттестата 90 и выше, а средний балл при поступлении на целевое вырос приблизительно на 30% по сравнению с прошлым годом.

«Много детей с высокими баллами пошли по целевому. Но когда ребята увидели, что проходные баллы высокие, очень многие испугались и забрали документы. Вот в чем проблема», – объяснял Андросюк на СТВ.

Иными словами, по словам чиновника: сильные абитуриенты пошли на целевое еще до старта общего конкурса, остальные, увидев, насколько высоко поднялся порог на целевых местах, испугались и забрали документы, а на общий конкурс остались в основном те, кто решил рискнуть даже с невысоким баллом.

При этом ситуация оказалась не такой одномерной, как могло показаться. При окончательном зачислении в БГМУ выяснилось, что более 65% первокурсников набрали 360 баллов и выше – просто вместе с ними бюджет заполнили и те, кто набрал гораздо меньше.

Откуда взялось решение

Реформу анонсировали еще в апреле. В Министерстве объясняли: проходные баллы в предыдущие годы стали «зашкаливающе высокими» – до 395 на стоматологию, и в итоге сильные абитуриенты оказывались вне бюджета.

«Наше государство социально ориентировано, поэтому мы стремимся предоставить возможность бесплатного обучения самым мотивированным молодым людям», – объясняла тогда начальник Главного управления кадровой работы Минздрава Ольга Калюпанова.

В Гродненском медуниверситете план приема на лечебный факультет вырос с 335 до 475 мест, в БГМУ общий бюджет увеличился на 255 мест, а количество мест на отдельных специальностях – на 15–35%. По всей стране вузы в 2026-м планировали принять более 49 тысяч абитуриентов, бюджетный набор вырос на 1300 мест – до 33,1 тысячи, а платный, наоборот, сократился на 400.

За этим решением стоит и более давняя проблема: кадровый дефицит в белoрусской медицине, в системе здравоохранения не хватает более трех тысяч врачей. Лукашенко неоднократно утверждал, что врачи, уехавшие в Польшу, «тысячами просятся обратно в диктатуру» и дома их ждет только «мытье посуды».

Но подсчеты журналистов говорят другое: средняя зарплата белoрусского врача – около 4300 рублей до вычета налогов (примерно 3700 рублей на руки), тогда как минимальные базовые ставки для молодых врачей в Польше только начинаются от уровня, эквивалентного примерно 9 тысячам рублей, а средняя зарплата врача-специалиста там превышает белoрусскую почти в 3,5 раза. Именно этот контекст – нехватка врачей в стране на фоне их отъезда за границу ради большего заработка – и делает реформу набора такой чувствительной темой для общества.

А что происходит в других вузах

Картина в других учреждениях высшего образования выглядит противоположной. Всего по стране на 33,1 тысячи бюджетных мест подали 52,7 тысячи заявлений. Так, в БГУ при плане 2626 мест – 4303 заявления, средний конкурс 1,64 человека на место, а на «Математику» проходной балл вырос с 262 до более 350 (+88 баллов), на «Физику» – с 193 до почти 285 (+92). Наивысший конкурс – на «Графический дизайн и мультимедиа-дизайн», почти 13 человек на место.

В БГУИР, где традиционно конкурируют за IT-специальности, при плане 1113 мест на дневной бюджет подали 1337 заявлений: на «Программную инженерию» – 173 заявления на 65 мест, на «Информационную безопасность» – 114 на 50, а основная масса абитуриентов имела от 350 до максимальных 400 баллов.

В БНТУ подали 4704 заявления при плане 3828 первокурсников, максимальный балл составил 398, а на отдельные престижные специальности проходной балл достигал 391–395. Но и здесь не обошлось без пустых мест: на специальность «Производство строительных изделий и конструкций» при 8 бюджетных местах не подали ни одного заявления.

В БГЭУ конкурс также остался высоким: на «Правоведение» при 54 местах – 126 заявлений, на «Финансы и кредит» – 197 заявлений на 157 мест. Многие абитуриенты, участвовавшие в конкурсе, имели сумму баллов выше 300 и даже 350.

В региональном ГрГУ имени Янки Купалы из 2684 заявлений 590 человек имели 300 баллов и выше, а 39 – стобалльные сертификаты. На фоне медицинских вузов, куда можно было поступить с 180–200 баллами, другие университеты дефицита сильных абитуриентов не ощутили.

Попытки компенсировать нехватку медиков безрезультатны

Независимая эксперт в области образования Светлана Мацкевич связывает ситуацию не столько с ростом количества бюджетных мест, сколько с тем, как устроена сама система подготовки медиков.

«У меня однозначное понимание происходящего, особенно в медуниверситетах: через них пытаются улучшить ситуацию с нехваткой кадров на рынке труда – мы знаем, что очень много медиков уехало после 2020 года. И любые попытки компенсировать нехватку кадров в медицине пока не приносят результатов», – говорит собеседница.

Она отмечает, что увеличение количества бюджетных мест – это «вполне нормальный шаг», другое дело, что при этом не отменяется система распределения. Наоборот – она только усиливается.

«Со стороны граждан всегда был очень большой спрос на эти виды специальностей, был всегда очень большой конкурс... он не уменьшился ни в какой степени. Просто обстановка и процедура поступления... не задают привлекательности... Сокращение степени свободы при выборе приводит к тому, что идет снижение спроса, и потребитель начинает искать другие возможности и пути получения специальности, особенно в медицине», – объясняет Мацкевич.

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