«Идиоты»: специалиста по сельскому хозяйству из Польши удивила лукашенковская «битва за урожай»3
- 21.07.2026, 16:10
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Сложно не согласиться.
Белорус под ником belthirddoctrine рассказал знакомому поляку о том, как в Беларуси проходят посевная и уборочная кампании. О его реакции он написал в Threads.
«Недавно рассказал поляку в возрасте, который всю жизнь проработал в сельском хозяйстве, что уборочная и посевная в Беларуси — события республиканского масштаба, практически религиозного характера, - пишет он. -Описал ему ежегодный цирк, который Лукашенко устраивает в связи с этим, привел цифры.
Мужик помолчал, а потом ответил на русском практически без акцента: Идиоты!
Сравнивая макроэкономические успехи за 30 с лишним лет двух изначально очень похожих стран, сложно не согласиться».