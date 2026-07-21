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Зеленский: ВСУ готовятся к разным сценариям на Черниговско-Киевском направлении

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  • 21.07.2026, 15:40
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Зеленский: ВСУ готовятся к разным сценариям на Черниговско-Киевском направлении
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

В Украине продолжается серия совещаний с военными.

Подготовка к возможным действиям России на севере, защита от дронов и дополнительное усиление ПВО стали ключевыми темами нового совещания с военным командованием.

Об этом сообщает украинский президент Владимир Зеленский в Telegram.

По словам главы украинского государства, он вместе с исполняющим обязанности министра обороны Украины Евгением Хмарой и заместителем руководителя Офиса президента Украины Павлом Палисой продолжил серию встреч с командирами армейских корпусов.

В этот раз участие в совещании приняли командиры 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го армейских корпусов, а также 30-го корпуса морской пехоты.

Во время встречи командиры доложили о ситуации на своих направлениях, активности российских войск, оценке планов противника и возможностях украинских сил для противодействия.

Защита Херсона, Никополя и борьба с дронами

Отдельное внимание участники уделили обороне Херсона, городов и общин Днепропетровской области, в частности, Никополя. Также говорилось о противодействии русским дронам, дополнительном обеспечении войск и усилении фронтовой противовоздушной обороны.

Подготовка к возможным действиям России на севере

Кроме того, Зеленскому доложили о подготовке к разным сценариям развития событий на Черниговско-Киевском направлении.

- Был доклад о нашей подготовке к разным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении, учитывая информацию от разведки и постоянный поиск россиянами дополнительных путей затягивания и расширения войны, - отметил глава украинского государства.

Также на совещании обсудили потребности в усилении фронтовой ПВО и определили дальнейшие шаги для продолжения корпусной реформы в Вооруженных силах Украины.

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