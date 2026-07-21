CEPA: Как изрядно насолить Путину 2 21.07.2026, 15:52

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Фото: CEPA

Западу предложили новый способ усилить давление на Россию.

Украинские дальнобойные удары по российской нефтяной инфраструктуре открыли новые возможности для усиления санкционного давления на Москву. Об этом пишут исследователи аналитического центра CEPA Маргарита Хвостова и Амелия Хэдфилд. Западу предлагается сосредоточиться не только на санкциях, но и на блокировании восстановления поврежденных объектов (перевод — сайт Charter97.org).

За последние месяцы Украина нанесла серию ударов по нефтеперерабатывающим заводам, топливным базам и объектам хранения топлива. Кроме того, Киев расширил атаки на логистику в Азовском море, где беспилотники стали поражать суда, связанные с российским «теневым флотом». По данным украинской стороны, только за десять дней были атакованы 136 судов.

Цель кампании заключается не только в уничтожении отдельных объектов, но и в нарушении всей цепочки экспорта нефти — от переработки до морских перевозок. «Украина показала, где находятся слабые места России. Следующий шаг — сделать так, чтобы они оставались уязвимыми», — пишут эксперты.

Согласно данным Генерального штаба Украины, удары временно вывели из строя около 42,7% проектных мощностей российских НПЗ. На этом фоне в ряде регионов фиксируются перебои с топливом, ограничения продаж бензина и дизеля, а также вынужденные остановки предприятий.

Теперь западным странам следует усилить экспортный контроль над специализированным оборудованием, программным обеспечением, катализаторами и инженерными услугами, необходимыми для ремонта современных нефтеперерабатывающих заводов.

Отдельное внимание авторы уделяют борьбе с «теневым флотом». Санкции должны сопровождаться более жестким контролем за сменой флагов, владельцев и страховщиков судов, а в отдельных случаях — физическим задержанием танкеров. «Одних санкций недостаточно — ключевую роль играет их последовательное исполнение», — убеждены авторы.

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