Украина ударила по последнему НПЗ, снабжающему Москву и Московскую область 4 16.07.2026, 14:02

7,210

Взрывы в Ярославле.

Утром в четверг украинские беспилотники атаковали Ярославль. Один из беспилотников взорвался на территории местного НПЗ, свидетельствует геолоцированное OSINT-аналитиком «Агентства» видео. Ярославский НПЗ — последний из четырех крупных нефтеперерабатывающих предприятий, который снабжал топливом столичный регион и продолжал работать после атак украинских дронов.

Ярославская область в четверг подверглась массированной атаке дронов, сообщил губернатор Михаил Евраев. По его данным, «только в первую волну сбито 19 беспилотников». Чиновник сообщил об одном погибшем и четырех пострадавших.

Украинский мониторинговый телеграм-канал Supernova+ опубликовал видео атаки беспилотника, как утверждается, в Ярославле. На кадрах видно, как дрон пролетает над промышленной зоной и пикирует с последующим взрывом.

На видео беспилотник взрывается на территории Ярославского НПЗ, установил OSINT-аналитик «Агентства».

НПЗ в Ярославле — пятое по мощности нефтепереработки предприятие в России. В год он может перерабатывать 15,72 млн тонн нефти. Сегодняшняя атака на этот НПЗ стала по меньшей мере седьмой с начала года.

Значение. Этот завод — один из трех НПЗ (два других — в Рязани и Нижегородской области), которые, по словам эксперта Евразийского центра Карнеги Сергея Вакуленко, поставляют бензин в столичный регион по нефтепродуктопроводу, и все они уже подвергались атакам.

Рязанский НПЗ приостановил работу после удара беспилотников 15 мая, сообщал Reuters. О возобновлении работы НПЗ не сообщалось.

В конце июня переработку нефти после очередного удара приостановил НПЗ в Кстово Нижегородской области. При этом Украина продолжила наносить по нему удары и после этого.

О приостановке работы Ярославского НПЗ до сегодняшнего дня не сообщалось.

Еще один ключевой поставщик столичного региона — МНПЗ в Капотне — находится в самой Москве. Он обеспечивает около 35–40% потребностей столичного региона в топливе. Этот завод, по данным Reuters, остановил переработку после двух атак в июне и вряд ли возобновит работу до конца года.

Топливный кризис в России продолжает разрастаться. Сразу в семи регионах (включая аннексированные Крым и Севастополь) средняя цена 95-го бензина уже превысила 100 рублей за литр, свидетельствуют данные Росстата. За неделю количество таких регионов выросло почти вдвое.

Одновременно уже второй регион ввел заправку по QR-кодам и восьмой — по системе «чет-нечет». Не фиксирует значимого улучшения доступности заправок в российских регионах и сервис «ГдеБенз», чьи данные проанализировал немецкий экономист Янис Клюге.

Лишь в Москве и Санкт-Петербурге, согласно анализу Клюге, большинство индексируемых сервисом «ГдеБенз» заправок работают без очередей или с небольшими очередями до пяти машин. При этом в Санкт-Петербурге в последние дни ситуация значительно улучшилась.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com