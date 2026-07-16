Украина ударила по последнему НПЗ, снабжающему Москву и Московскую область

Украина ударила по последнему НПЗ, снабжающему Москву и Московскую область4
- 16.07.2026, 14:02
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Взрывы в Ярославле.
Утром в четверг украинские беспилотники атаковали Ярославль. Один из беспилотников взорвался на территории местного НПЗ, свидетельствует геолоцированное OSINT-аналитиком «Агентства» видео. Ярославский НПЗ — последний из четырех крупных нефтеперерабатывающих предприятий, который снабжал топливом столичный регион и продолжал работать после атак украинских дронов.
Ярославская область в четверг подверглась массированной атаке дронов, сообщил губернатор Михаил Евраев. По его данным, «только в первую волну сбито 19 беспилотников». Чиновник сообщил об одном погибшем и четырех пострадавших.
Украинский мониторинговый телеграм-канал Supernova+ опубликовал видео атаки беспилотника, как утверждается, в Ярославле. На кадрах видно, как дрон пролетает над промышленной зоной и пикирует с последующим взрывом.
На видео беспилотник взрывается на территории Ярославского НПЗ, установил OSINT-аналитик «Агентства».
НПЗ в Ярославле — пятое по мощности нефтепереработки предприятие в России. В год он может перерабатывать 15,72 млн тонн нефти. Сегодняшняя атака на этот НПЗ стала по меньшей мере седьмой с начала года.
Значение. Этот завод — один из трех НПЗ (два других — в Рязани и Нижегородской области), которые, по словам эксперта Евразийского центра Карнеги Сергея Вакуленко, поставляют бензин в столичный регион по нефтепродуктопроводу, и все они уже подвергались атакам.
Рязанский НПЗ приостановил работу после удара беспилотников 15 мая, сообщал Reuters. О возобновлении работы НПЗ не сообщалось.
В конце июня переработку нефти после очередного удара приостановил НПЗ в Кстово Нижегородской области. При этом Украина продолжила наносить по нему удары и после этого.
О приостановке работы Ярославского НПЗ до сегодняшнего дня не сообщалось.
Еще один ключевой поставщик столичного региона — МНПЗ в Капотне — находится в самой Москве. Он обеспечивает около 35–40% потребностей столичного региона в топливе. Этот завод, по данным Reuters, остановил переработку после двух атак в июне и вряд ли возобновит работу до конца года.
Топливный кризис в России продолжает разрастаться. Сразу в семи регионах (включая аннексированные Крым и Севастополь) средняя цена 95-го бензина уже превысила 100 рублей за литр, свидетельствуют данные Росстата. За неделю количество таких регионов выросло почти вдвое.
Одновременно уже второй регион ввел заправку по QR-кодам и восьмой — по системе «чет-нечет». Не фиксирует значимого улучшения доступности заправок в российских регионах и сервис «ГдеБенз», чьи данные проанализировал немецкий экономист Янис Клюге.
Лишь в Москве и Санкт-Петербурге, согласно анализу Клюге, большинство индексируемых сервисом «ГдеБенз» заправок работают без очередей или с небольшими очередями до пяти машин. При этом в Санкт-Петербурге в последние дни ситуация значительно улучшилась.