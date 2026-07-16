ВСУ стали применять новую тактику наступления 16.07.2026, 14:24

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Это уже помогло отвоевать часть территории.

Пехота Вооруженных сил Украины применяет новую тактику преодоления «килл-зоны») около линии фронта, пишут Z-каналы: она дает украинцам значительное преимущество. Для переброске оружия популярностью пользуется дрон «Баба Яга», пишет «Можем объяснить».

Солдаты обеих сторон уже давно преодолевают последние 10-20 километров до передовых позиций — так называемую «килл-зону» — в основном пешком, и вынуждены нести на себе все снаряжение, вооружение, боеприпасы и питание. Любой транспорт в этой зоне сразу же атакуется FPV-дронами.

Но пехота ВСУ теперь идет налегке, только с личным стрелковым оружием, а все остальное, включая крупное вооружение, ей доставляют с помощью тяжелых дронов «Баба Яга». «Получив необходимое, бойцы осуществляют рывок. Причем рывок эффективный, поскольку им не пришлось тащить на себе всю снарягу десятки километров <...> Теперь наши штурма могут неожиданно встретить крупнокалиберный пулемет или круто упакованную группу с противотанковыми средствами там, где раньше сидели лишь замученные бойцы с автоматом».

Единичные акции по такой доставке оружия на передовую переросли в систему снабжения, пишут Z-блогеры. Применение тяжелых дронов полностью срывает попытки российских сил изолировать передовую: «сбивать их над вражеской территорией заметно сложнее чем над своей».

Российская армия не может повторить эту тактику из-за отсутствия тяжелых дронов. «В многочисленных сюжетах говорится о тысячах бездушных носильщиков. В реальности… короче, надеемся на лучшее. Других способов просто не остается» — пишет «военкор» RT Александр Харченко. «Мы своим сбрасываем FPVшками. Разница огромная» — отмечает другой Z-канал (речь о разнице в весе груза, который может доставить FPV-дрон и тяжелый коптер).

На этом фоне ВСУ продвинулись на юге Днепропетровской области в районе 4 населенных пунктов. Освобождены 43 кв. км. — для сравнения, за весь июнь прирост оккупированной ВС РФ украинской территории составил 84 кв. км. по всей линии фронта. Таким образом, ВСУ вплотную приблизились к полному освобождению Днепропетровской области, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.

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