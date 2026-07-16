«Эффект домино»: Россию накрывает волна банкротств 1 16.07.2026, 15:03

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Резко выросло и число сообщений о намерении официально объявить о несостоятельности.

Депрессия в экономике, повышение налогов и рекордно высокая ключевая ставка ЦБ спровоцировали резкий рост числа банкротств среди российских компаний.

В январе–июне 2026 года российские суды признали банкротами 3,55 тыс. юрлиц — на 10,8% больше по сравнению с тем же периодом 2025-го, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Федресурса. Процедуры наблюдения (первый этап дел о банкротстве) в первом полугодии ввели в отношении 2,97 тыс. компаний, что на 20,9% больше год к году. Причем, как следует из статистики, во втором квартале число как банкротств, так и переходов под внешнее наблюдение существенно ускорилось. Больше всего банкротов оказалось в Москве (859 случаев), Подмосковье (260) и Петербурге (232). Следом идут Кубань и Свердловская область — около 120 юрлиц в каждом.

Кроме того, как следует из данных, резко выросло и число сообщений о намерении официально объявить о несостоятельности. В первом полугодии количество таких заявлений от кредиторов выросло год к году на 18,5%, а от самих компаний-должников — на 43% к 2025 году и на 83% к 2024-му. Банкротства и жалобы на предбанкротное состояние затронули IT-компании, ритейл, инфраструктурные компании и даже предприятия, производящих продукцию для ВПК. «Инфляция, волатильность ключевой ставки и удорожание кредитов медленно, но верно запустили эффект домино», — констатирует адвокат и основатель K’AMELAWT Анастасия Шамшина.

По данным Росстата, на конец апреля просроченные долги российского бизнеса перед контрагентами, банками и бюджетом достигли 7 трлн рублей. За год эта сумма выросла на 20% и сейчас в 1,5 раза превышает расходы федерального бюджета на поддержку экономики.

Бизнес оказался зажат между падающим потребительским спросом и повышением налоговой нагрузки. В прошлом году правительство увеличило на прибыль, а в этом — до 22% подняло НДС и запустило налоговую реформу для малого бизнеса, лишив упрощенной системы и низких ставок сотни тысяч предпринимателей.

К закрытию бизнеса, в том числе через банкротство, предпринимателей подталкивает «сохранение высокой ключевой ставки при одновременном росте зарплат и расходов», отмечает партнер юрфирмы «Сотби» Антон Красников. Дорогие кредиты лишают бизнес возможности закрыть кассовые разрывы и переждать «шторм», при этом все больше компаний вынуждены набирать новые займы только для того, чтобы расплатиться по старым.

По оценкам ЦМАКП, близкого к правительству аналитического центра, в среднем компании вынуждены отдавать 37% доналоговой прибыли на оплату процентов по банковским кредитам. А в крупных отраслях промышленности бизнес не может заработать даже на это: процентные платежи в 8 раз превышают прибыль железндорождном, судовом и авиамашиностроении, в 4-6 раз в деревообработке, строительстве и коммерческих услугах, более чем втрое — в химии и автопроме, в 2,3 раза — в розничной торговле.

Объем проблемных долгов на банковских балансах, по данным ЦБ, превысил 11 триллионов рублей, а потенциально проблемные кредиты крупнейших компаний оцениваются в 36 трлн рублей. Эта ситуация сулит России «взрывной» банковский кризис, предупреждала в июле разведка одной из европейских стран.

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