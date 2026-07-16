Молдова и Румыния все ближе к объединению 2 16.07.2026, 14:54

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Для Москвы это настоящий кошмар.

Идея объединения Молдовы и Румынии, которая еще недавно казалась почти невозможной, впервые получила заметную поддержку на высшем уровне сразу в двух странах. Для Москвы это настоящий кошмар — возможное присоединение Молдовы к Румынии автоматически приблизило бы страну к структурам ЕС и НАТО и лишило бы Кремль одного из ключевых рычагов влияния в регионе, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Молдова входила в состав Румынии с 1918 по 1940 год, после чего была присоединена к Советскому Союзу. Независимость страна получила после распада СССР в 1991 году. Сегодня в Молдове проживает около 2,3 млн человек, а примерно 80% населения говорит на румынском языке.

Толчком к новым дискуссиям стала война России против Украины и изменение баланса сил в Восточной Европе. Президент Молдовы Майя Санду ранее заявила, что в случае необходимости проголосовала бы за объединение с Румынией как альтернативу европейской интеграции. «Все сложнее маленькой стране вроде Молдовы выживать как демократии, суверенному государству и противостоять России», — сказала Санду.

«В Бухаресте также говорят о готовности к такому сценарию при условии поддержки большинства жителей Молдовы. Опросы показывают, что отношение общества меняется: если в 2015 году идею объединения поддерживал лишь каждый пятый гражданин, то теперь число сторонников выросло примерно до 44%», — говориться в материале.

Москва резко выступает против сближения Кишинева с Западом. Российские власти обвиняют Румынию в попытках поглотить Молдову, однако эксперты считают, что главная причина беспокойства Кремля — потеря политического влияния и сокращение возможностей использовать пророссийские силы внутри страны.

При этом главным путем для Кишинева остается вступление в Евросоюз. Брюссель поддерживает европейский курс Молдовы и считает, что приднестровский конфликт не должен стать препятствием для членства.

«Этот суверенный выбор заслуживает нашей полной поддержки», — заявила еврокомиссар Марта Кос.

Для Москвы объединение Молдовы и Румынии стало бы не только дипломатическим поражением, но и серьезным изменением расстановки сил у российских границ.

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