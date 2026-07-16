Украина заявила о поражении 11 судов российского флота 2 16.07.2026, 14:40

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В Черном и Азовском морях.

Дроны Сил беспилотных систем Украины за сутки поразили еще 11 судов российского так называемого теневого флота. Под удар попали пять танкеров, танкер-газовоз, три сухогруза и два буксира. Всего за 10 дней операции «МоЛоЧКа» дроны СБС поразили 147 плавсредств в Черном и Азовском морях.

О результатах командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди.

По словам Бровди, 16 июля 10 целей уничтожили в Черном море и еще одну — в Азовском. В разрезе всей операции счет такой: 117 судов приходится на Азовское море, еще 30 — на Черное.

Командующий объяснил логику ударов. СБС стремятся парализовать логистику, которой Россия возит нефть, топливо и грузы в обход санкций. При этом дроны намеренно не топят суда, а оставляют их дрейфовать.

«Каждое самоходное плавсредство превратить в дрейфующую по морю баржу, слепую и глухую», — написал Бровди.

Пробоины в корпусах не делают сознательно. Цель не в том, чтобы залить море нефтяными пятнами, а в том, чтобы лишить судно хода.

Работу 16 июля выполнили пилоты 9-го батальона «Кайрос» 414-й бригады «Птицы Мадяра», 1-го отдельного центра СБС и 20-й бригады «К-2». Следить за результатами Бровди предложил на онлайн-табло СБС «ПІДРАХУЙКА».

«Мы выстоим. Москва ляжет, МоЛоЧКа в действии. Крым откормим и отстроим», — подытожил командующий.

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