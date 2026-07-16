В Минске легковушка затолкнула авто на эвакуатор

В Минске легковушка затолкнула авто на эвакуатор1
- 16.07.2026, 15:02
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Фотофакт.
ДТП с участием двух легковушек и эвакуатора произошло 16 июля в Минске. Подробности аварии рассказали в ГАИ.
На проспекте Пушкина из-за поломки остановился BMW. Водитель «немца» вызвал на место эвакуатор, но не выставил знак аварийной остановки. Спецтранспорт приехал и готовился затянуть легковушку на платформу. В этот момент в заднюю часть BMW врезался Hyundai, которым управлял 61-летний мужчина.
В аварии пострадала 23-летняя пассажирка Hyundai. Ее увезли в больницу на обследование.