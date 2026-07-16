Ученые определили, как выглядит эталон женской и мужской привлекательности 1 16.07.2026, 15:43

Существует ли универсальная «формула красоты»?

Новое научное исследование свидетельствует о том, что существуют определенные черты лица, которые большинство людей склонно оценивать как привлекательные, пишет Daily Mail Scientist.

Издание ссылается на выводы международной группы исследователей, которая проанализировала 601 трехмерное сканирование человеческих лиц.

Ученые привлекли к исследованию молодых взрослых в возрасте от 21 до 35 лет. Для каждого участника была создана высокоточная 3D-модель лица, а его геометрия была описана с помощью 1021 цифровой контрольной точки. После этого шесть независимых экспертов – трое мужчин и трое женщин – оценивали привлекательность каждого лица по шкале от 0 до 100 баллов.

Анализ показал, что наиболее четкие закономерности прослеживаются в отношении женских лиц. Исследователи установили, что более высокие оценки получали женщины с более узким лицом, менее выраженным объемом щек, более полными губами и более четкими контурами. Кроме того, положительно воспринимались более узкий нос и немного более выступающий его кончик.

Что касается мужчин, результаты оказались менее однозначными. Но в целом более высокие оценки чаще получали лица с выразительной нижней челюстью, более угловатыми чертами и четкими контурами.

В то же время авторы работы предостерегают от чрезмерного упрощения выводов.

«Привлекательное лицо определяется не одним идеальным носом или челюстью, а естественной гармонией многих черт лица», – отметили исследователи.

Психологи также напоминают, что оценка внешности не ограничивается одной лишь анатомией. Человеческий мозг формирует первое впечатление о собеседнике буквально за считанные мгновения, а на восприятие красоты влияют не только биологические факторы, но и жизненный опыт, культурная среда и привычка к определенным типам внешности.

В итоге исследователи считают, что полученные результаты могут быть полезны для ортодонтов, челюстно-лицевых хирургов и пластических хирургов. В то же время они подчеркивают, что никакой универсальной «формулы красоты» не существует, а привлекательность остается сочетанием объективных особенностей лица и индивидуального человеческого восприятия.

Со своей стороны журналисты DailyMail пришли к выводу, что под формулу красоты, полученную учеными, подпадают знаменитости, которых многие считают эталонами привлекательности. Так, среди женщин были названы киноактриса Марго Робби и фотомодель Эльза Хоск, а среди мужчин – фотомодель Дэвид Генди и киноактeр Генри Кавилл.

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