Тайну семьи из Минска раскрыли благодаря документу 1935 года 16.07.2026, 16:16

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Документ был практически уничтожен.

Судебные эксперты восстановили содержание записей в украинском свидетельстве о браке 1935 года, которые почти полностью стерлись за десятилетия. Это помогло подтвердить родственные связи и станет одним из ключевых доказательств в споре о наследстве, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

На исследование поступило свидетельство о браке, выданное в 1935 году отделом ЗАГС Народного комиссариата внутренних дел Украинской ССР. Документ был оформлен сразу на двух языках, украинском и русском, и сохранился в крайне плохом состоянии.

Судя по фото, за годы бумага пожелтела, покрылась пятнами, по всему периметру появились разрывы и многочисленные складки, а часть рукописных записей и подписей практически исчезла. Верхний левый угол документа также оказался поврежден.

Свидетельство принадлежало умершей матери заявительницы и ее первому супругу, о существовании которого родственники не знали. Других документов, подтверждающих родство, не сохранилось.

Несмотря на состояние документа, судебным экспертам удалось с помощью специальных методов установить содержание всех необходимых записей, в том числе угасших фрагментов текста.

«Заключение экспертизы будет служить важным и неопровержимым доказательством при разрешении спора о праве на наследство», — рассказали в комитете.

Столичные судебные эксперты установили содержание записей, беспощадно уничтоженных временем | Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

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