Турция метит в лидеры
- 16.07.2026, 16:27
Анкара прокладывает новый товарный маршрут в обход кризисных морей.
Турция получила шанс реализовать давнюю стратегическую цель — превратиться не просто в транзитную страну, а в ключевой центр перераспределения энергоресурсов между Востоком и Западом. Новый проект «Инициатива четырех морей» предполагает создание сухопутного маршрута, который соединит Персидский залив, Каспийское море, Средиземное и Черное моря, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
Коридор должен связать энергоресурсы стран Персидского залива, Ирака, Каспийского региона и Восточного Средиземноморья с европейскими рынками через Сирию и Турцию. «Турция может стать не просто страной, через которую проходит энергия, а оператором и центром управления континентальной энергетической системой», — считают эксперты.
Ожидается, что при полной реализации маршрут сможет транспортировать до 3–4 млн баррелей нефти в сутки и десятки миллиардов кубометров газа в год. По масштабам он может соперничать с крупнейшими энергетическими проектами прошлого.
Интерес к инициативе усилился на фоне войны в Украине, поиска Европой альтернатив российским поставкам и роста рисков для морских маршрутов через Ормузский пролив, Красное море и Суэцкий канал. Турция уже располагает важной инфраструктурой — нефтепроводом Баку–Тбилиси–Джейхан, газопроводами TANAP и TAP.
Первым практическим шагом стало начало поставок азербайджанского газа в Сирию через турецкую территорию. «Это демонстрирует модель будущего сотрудничества: каспийские ресурсы, турецкая инфраструктура и восстановление Сирии могут работать вместе», — пишут авторы.
Однако проект сталкивается с серьезными препятствиями. Среди них нестабильность в Сирии, угрозы для инфраструктуры, вопросы финансирования и необходимость политических гарантий. При успешной реализации Турция сможет укрепить влияние в регионе, получить новые доходы от транзита и сыграть ключевую роль в энергетической безопасности Европы.