Google Play удалил «ВКонтакте» и мессенджер Max 16.07.2026, 17:17

Вслед за App Store.

16 июля из магазина мобильных приложений Google Play исчезли социальная сеть «ВКонтакте» и российский мессенджер Max, принадлежащие холдингу VK. При попытке найти их в каталоге сервис сообщает, что эти приложения недоступны, сообщает 24tv.ua.

Одновременно пользователи «ВКонтакте» начали получать сообщения о переходе социальной сети на домен vk.ru. В компании объяснили это техническими особенностями, отметив, что домен.ru, по их словам, всегда доступен и работает быстрее.

Аналогичная ситуация затронула и другие сервисы холдинга VK, в том числе социальную сеть «Одноклассники».

В начале недели Европейский союз ввел санкции против холдинга VK. В обосновании решения отмечалось, что VK является материнской компанией общества «Коммуникационная платформа», которое разработало российский национальный мессенджер MAX.

Еще в конце июня приложения холдинга VK стали недоступны для скачивания в App Store для пользователей iPhone. Мессенджер MAX был удален оттуда еще раньше — в начале лета.

В апреле VK сообщал, что Беларусь занимала третье место по числу пользователей MAX после России и Узбекистана. На тот момент в мессенджере было зарегистрировано более 1,3 миллиона пользователей из Беларуси.

На фоне новости об удалении приложений из Google Play акции VK 16 июля подешевели более чем на 7 процентов по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня.

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