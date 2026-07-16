Google Play удалил «ВКонтакте» и мессенджер Max
- 16.07.2026, 17:17
Вслед за App Store.
16 июля из магазина мобильных приложений Google Play исчезли социальная сеть «ВКонтакте» и российский мессенджер Max, принадлежащие холдингу VK. При попытке найти их в каталоге сервис сообщает, что эти приложения недоступны, сообщает 24tv.ua.
Одновременно пользователи «ВКонтакте» начали получать сообщения о переходе социальной сети на домен vk.ru. В компании объяснили это техническими особенностями, отметив, что домен.ru, по их словам, всегда доступен и работает быстрее.
Аналогичная ситуация затронула и другие сервисы холдинга VK, в том числе социальную сеть «Одноклассники».
В начале недели Европейский союз ввел санкции против холдинга VK. В обосновании решения отмечалось, что VK является материнской компанией общества «Коммуникационная платформа», которое разработало российский национальный мессенджер MAX.
Еще в конце июня приложения холдинга VK стали недоступны для скачивания в App Store для пользователей iPhone. Мессенджер MAX был удален оттуда еще раньше — в начале лета.
В апреле VK сообщал, что Беларусь занимала третье место по числу пользователей MAX после России и Узбекистана. На тот момент в мессенджере было зарегистрировано более 1,3 миллиона пользователей из Беларуси.
На фоне новости об удалении приложений из Google Play акции VK 16 июля подешевели более чем на 7 процентов по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня.