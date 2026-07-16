Google показал самые секретные стройки Гомельщины 16.07.2026, 17:31

Фото: Флагшток

Официальная информация о них почти отсутствует.

Фотографии самых секретных строек в Гомельской области появились во время последних обновлений сервиса спутниковых фотографий Google. Новый снимок можно датировать концом марта 2026 года — на местности еще заметен снег. На фото отображены часть Речицкого и Гомельского районов Гомельской области. «Флагшток» рассказывает, что стало видно.

Наиболее интересны стратегические стройки, по которым официальная информация практически отсутствует: военный городок с тактическим полем (попал на съемку целиком) и военный полигон (попал частично).

Это крупнейшие строительные объекты Гомельской области — габариты военного городка приближаются к параметрам микрорайона Шведская Горка, с той оговоркой, что военный городок имеет меньший строительный объем из-за разницы между строительством крупнопанельного жилья и военной инфраструктуры. Возведение этих военных объектов одновременно с реализацией проектов дамб и инфраструктурных проектов вызвало в Гомеле возникновение дефицита строительного песка.

На стройплощадке заметно множество строительных вагончиков, видны десятки единиц техники: бетономешалки, краны, самосвалы, личная техника строителей.

На съемку также попала северная часть военного полигона в Речицком районе. Вероятно, это формируемая насыпь для железнодорожной ветки к полигону.

Строительство военного городка и полигона ведет ОАО «Гомельский домостроительный комбинат» (генподрядчик) и субподрядные организации.

В соответствии с инвестиционной программой, на ближайшие три года в рамках финансирования строительства полигона в Речицком районе предусмотрено выделение из бюджета 410 млн рублей (около 141 млн долларов).

Предполагаемый объем финансирования военного городка, по сведениям из инвестпрограммы, достиг 390,59 млн рублей (около 120,2 млн долларов).

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