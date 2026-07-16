закрыть
16 июля 2026, четверг, 19:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мэтт Дэймон отказался от пасты ради новой роли у Нолана

1
  • 16.07.2026, 17:54
  • 1,234
Мэтт Дэймон отказался от пасты ради новой роли у Нолана
МЭТТ ДЭЙМОН
ФОТО: GARETH CATTERMOLE/GETTY IMAGES

А еще от пиццы, хлеба и пива.

Актер Мэтт Дэймон рассказал, что ради роли Одиссея в новом фильме Кристофера Нолана ему пришлось полностью изменить образ жизни и отказаться от продуктов с глютеном, включая любимые пасту, пиццу, хлеб и пиво, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

По словам актера, главной задачей было не похудение, а отличная физическая форма. «Это было скорее полное изменение образа жизни. Нужно очень внимательно относиться ко всему, что попадает в организм», — рассказал Дэймон в интервью.

Самым сложным испытанием стала семейная поездка в Италию во время съемок. Дэймон пообещал дочерям поужинать с ними пастой, однако в последний момент заменил заказ на стейк. По его словам, впереди оставалось еще несколько месяцев съемок, поэтому он решил не нарушать режим. «Это был момент, когда все или ничего», — отмечает Дэймон.

Актер признался, что отказ от глютена неожиданно положительно сказался на его самочувствии. «Я не понимал, насколько сильно он на меня влиял. Это полностью изменило мою жизнь», — говорит он.

Несмотря на тяжелые съемки, Дэймон считает, что все усилия были не напрасны. Особенно его тронули слова одной из дочерей после просмотра фильма. «Папа, я горжусь тобой», — сказала она, и, как признался актер, именно тогда он понял, что «все это того стоило».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин
Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников