Мэтт Дэймон отказался от пасты ради новой роли у Нолана 1 16.07.2026, 17:54

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МЭТТ ДЭЙМОН

ФОТО: GARETH CATTERMOLE/GETTY IMAGES

А еще от пиццы, хлеба и пива.

Актер Мэтт Дэймон рассказал, что ради роли Одиссея в новом фильме Кристофера Нолана ему пришлось полностью изменить образ жизни и отказаться от продуктов с глютеном, включая любимые пасту, пиццу, хлеб и пиво, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

По словам актера, главной задачей было не похудение, а отличная физическая форма. «Это было скорее полное изменение образа жизни. Нужно очень внимательно относиться ко всему, что попадает в организм», — рассказал Дэймон в интервью.

Самым сложным испытанием стала семейная поездка в Италию во время съемок. Дэймон пообещал дочерям поужинать с ними пастой, однако в последний момент заменил заказ на стейк. По его словам, впереди оставалось еще несколько месяцев съемок, поэтому он решил не нарушать режим. «Это был момент, когда все или ничего», — отмечает Дэймон.

Актер признался, что отказ от глютена неожиданно положительно сказался на его самочувствии. «Я не понимал, насколько сильно он на меня влиял. Это полностью изменило мою жизнь», — говорит он.

Несмотря на тяжелые съемки, Дэймон считает, что все усилия были не напрасны. Особенно его тронули слова одной из дочерей после просмотра фильма. «Папа, я горжусь тобой», — сказала она, и, как признался актер, именно тогда он понял, что «все это того стоило».

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