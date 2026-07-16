Взбунтовавшиеся в Беларуси узбеки добились повышения зарплаты

Взбунтовавшиеся в Беларуси узбеки добились повышения зарплаты10
- 16.07.2026, 18:08
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Также им пообещали улучшить бытовые условия.
Приехавшие из Узбекистана в Беларусь граждане центральноазиатской республики, ранее пожаловавшиеся на условия работы за рубежом, рассказали об изменении ситуации. В результате переговоров с работодателем они добились повышения зарплат, а также предоставления им бесплатного питания и жилья. Об этом говорится в новом видео от мигрантов, передает Podrobno.uz.
По словам узбекистанцев, согласно новым договоренностям, они будут трудиться в Беларуси за зарплату в размере $700 в месяц. Кроме того, наемным работникам предоставят бесплатные обеды и жилье. Как отметили приезжие, после видео с жалобами также постепенно стали улучшаться бытовые условия.
Сейчас, как уточнили авторы ролика, они проходят медицинский осмотр и оформляют разрешительные документы, после чего официально начнут трудовую деятельность.
Напомним, речь идет о жителях Андижанской области Узбекистана, прибывших в Беларусь по программе организованного набора. Иностранцам предлагалось трудиться в сельскохозяйственном секторе на предприятиях, расположенных в Витебской области.
На следующий день после приезда в другую страну узбекистанцы записали видеообращение с жалобами на плохое состояние предоставленного им жилья и низкие зарплаты.
По их словам, вместо обещанных в среднем $900-1000, а в отдельных случаях до $1200, работодатель сказал, что не будет платить больше $500 в месяц.
«Если около $200 уйдет на жилье и питание, еще примерно $100— на бытовые расходы, то останется всего $200. За такие деньги мы не готовы работать. Лучше отправьте нас обратно в Узбекистан — там мы заработаем больше», — заявили мигранты.
Новость о демарше приезжих вызвала бурную реакцию в соцсетях. В частности, многие жители Беларуси возмущались высокими окладами для иностранцев, утверждая, что за $500 готовы работать сами и что большая часть страны не получает таких зарплат.