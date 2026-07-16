В Минске выставили на продажу люксовый вагон 3 16.07.2026, 18:19

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Фото: Realt.by

Фотофакт.

Если квартиры, дома и коттеджи вам уже наскучили, есть вариант оригинальнее. В столице выставили на продажу немецкий пассажирский вагон, внутри которого оборудован настоящий мини-отель, пишет Realt.

На торги попал немецкий пассажирский вагон Ammendorf модели 47К, который выпустили в 1991 году на заводе Görlitz. Позже его полностью переоборудовали в вагон-салон повышенной комфортности.

Находится необычный объект недалеко от вокзала. Снаружи он почти ничем не отличается от обычных вагонов, которые ежедневно курсируют по белорусской железной дороге. Зато внутри все выглядит совсем иначе.

В вагоне всего три купе, но назвать их обычными язык не поворачивается. Это полноценные гостиничные номера со всем необходимым для комфортного проживания.

Фото: Realt.by

В каждом есть двуспальная кровать, шкафы для хранения вещей и телевизор со спутниковым ТВ. А еще – собственный санузел с душевой кабиной, унитазом, раковиной и электрическим полотенцесушителем.

Кроме жилых помещений, предусмотрены две общие зоны. Первая – уютная гостиная с большим столом, кожаным диваном и стереосистемой. Здесь можно проводить переговоры, общаться с друзьями или даже петь караоке.

Фото: Realt.by

Вторая – полноценная кухня с индукционной плитой, вытяжкой и духовым шкафом с функцией микроволновки.

Фото: Realt.by

Также внутри обнаружилась неожиданная находка – сейф для хранения оружия. Вероятно, вагон когда-то использовали для охотничьих туров.

Интересно, что этот дом на рельсах рассчитан в том числе на автономную работу. Отапливать его можно как электричеством, так и дизельным топливом. Запаса 600 л хватает примерно на две недели без дозаправки.

Для полного комфорта предусмотрены резервуар на 1,5 т воды, два водонагревателя по 80 л, вакуумная система сбора стоков и даже Wi-Fi.

Необычный объект продают не впервые. В июне за него рассчитывали получить около 900 тыс., но теперь стартовую цену снизили до 750 тыс.

Очередной аукцион пройдет 28 июля на электронной площадке «ИПМ-Торги». Для участия потенциальным покупателям нужно заранее зарегистрироваться и внести задаток.

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