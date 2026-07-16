«Узбеки уже хотят домой. Кто следующий?» 3 16.07.2026, 16:28

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Белорусы подсказали, где еще можно поискать дешевую рабочую силу.

Пользователи соцсетей обсуждают бунт рабочих из Узбекистана, о котором стало известно вчера.

«Забавно получилось, — пишет пользователь Threads под ником artasok.— Лукашенко звал 150 тысяч пакистанцев, приехали всего около 200 человек, и то большая часть уехала дальше в ЕС. Затем он позвал узбеков, они не пробыли и суток, а уже хотят домой, потому что условия оказались совсем не такими, как обещали».

Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии под постом:

— Кто следующий — северокорейцы?

— По-моему, все очевидно: в этой стране хорошо живется только семье Лукашенко. А работать за копейки в тяжелых условиях желающих нет!»

— Как можно ехать в страну на заработки, если в ней кризис, она под санкциями, а у власти упырь который не дает никому работать на себя?

— Я из Беларуси. И я тоже туда не хочу. А вот узбеков жаль. Только деньги и время потеряли.

— Еще забыли про египтян. Устраивались к нам на стройку, обещали им с их слов по 1000 долларов, а по приезду всунули им договора где они работают по 10 часов шесть дней в неделю за 500 долларов. Через месяц все улетели домой.

— Самый простой способ избавиться от нелегальной миграции - быть нищей небезопасной страной.

— Это план-капкан, надёжный как швейцарские часы. Сначала выгоняем патриотов, а потом надеемся, что иностранцы будут работать нахаляву или за «спасибо».

— Северокорейцы тоже откажут, читал где-то, что в Оренбурге дворник за 50 тысяч российских рублей отказался работать.

— Буркина Фасо надо попробовать.

— А есть же еще Сенегал.

— Сейчас россияне голодные приедут и все будет нормально.

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