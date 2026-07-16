Porsche превратила героев «Истории игрушек» в суперкары за $3 миллиона
- 16.07.2026, 16:36
Самым эффектным оказался 911 GT3 RS, посвященный Баззу Лайтеру.
На Фестивале скорости в Гудвуде Porsche представила три уникальных спорткара 911, вдохновленных героями будущего мультфильма «История игрушек 5». Эксклюзивные автомобили стали одними из главных экспонатов мероприятия и позже были проданы одним лотом за 3 млн долларов, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Самым эффектным оказался 911 GT3 RS, посвященный Баззу Лайтеру. Белый кузов с зелеными и фиолетовыми акцентами, особое оформление огромного антикрыла и уникальные элементы интерьера отсылают к знаменитому космическому рейнджеру. При этом, как отмечают авторы, автомобиль «безошибочно узнается как GT3 RS, полностью воплощая вдохновение Pixar».
Не менее необычным получился 911 Carrera T в стиле ковбоя Вуди. Машина получила кузов с необычным покрытием, напоминающим джинсовую ткань, фирменные золотые детали, салон с кожей, денимом и даже рычаг коробки передач в виде знаменитого мяча Pixar.
Третьим автомобилем стал 911 Targa 4 GTS, посвященный Джесси. Родстер выделяется жемчужно-белой окраской, красной крышей Targa, контрастными вставками и интерьером с джинсовой отделкой и ковбойскими мотивами.
Все три автомобиля приобрел один коллекционер. Вырученные средства направят в благотворительные организации. По мнению авторов, проект стал демонстрацией того, «насколько далеко подразделение Sonderwunsch может зайти в персонализации, получив полную творческую свободу».