БАТЭ обновил 13-летний клубный голевой рекорд в еврокубках
- 16.07.2026, 17:02
Предыдущий рекорд был установлен с августа по декабрь 2010 года.
БАТЭ обновил свой же рекорд в первом матче 1 раунда Лиги конференций с албанским «Эльбасани» (1:1), пишет bel.football.
20-летний полузащитник «желто-синих» Егор Русаков забил мяч в игре с «Эльбасани», порвав при этом сетку ворота, и сравнял счет — 1:1. Благодаря этому голу борисовчане отличились в девятом еврокубковом матче подряд, забивая с июля 2023 года. Предыдущий рекорд был установлен с августа по декабрь 2010 года. Тогда «желто-синие» забивали в восьми матчах подряд.
Что касается других белорусских клубов, то прежде лишь минское «Динамо» могло похвастаться столь продолжительной результативной серией: с августа 2017 по июль 2019 годов.
Напомним, что ответный матч 1 раунда квалификации Лиги конференций между БАТЭ и «Эльбасани» пройдет 16 июля на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в азербайджанском Сумгаите и начнется в 20.00.