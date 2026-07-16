Новая Mazda MX-5 может получить двери как у спорткара 16.07.2026, 17:23

Это следующее поколение легендарной MX-5 Miata.

Mazda готовит новый спортивный автомобиль, который может стать следующим поколением легендарной MX-5 Miata. Патентные документы компании раскрыли необычную конструкцию кузова с передним расположением двигателя, задним приводом и дверями, открывающимися вверх по типу решений Lamborghini и McLaren, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Такая схема создана не только ради эффектного внешнего вида. Инженеры Mazda используют необычную конструкцию дверей для повышения жесткости кузова и снижения массы автомобиля.

Главным кандидатом на воплощение этих идей считается серийная версия концепта Iconic SP. Не исключено, что именно она станет будущей MX-5 или отдельной спортивной моделью бренда.

Mazda ранее заявляла, что новое поколение Miata получит бензиновую версию, но также изучает варианты электрификации. Среди возможных решений называют гибридную систему с роторным двигателем, который компания ранее использовала в своих проектах.

При этом поклонники марки надеются, что Mazda сохранит главные особенности MX-5 — легкий кузов, простоту конструкции и удовольствие от управления. «Секрет успеха Miata всегда был не в рекордной мощности, а в ощущениях за рулем», — отмечают эксперты.

Если проект будет реализован, Mazda может показать, что спортивный автомобиль с характером способен существовать и в эпоху электрификации.

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