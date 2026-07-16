«Россия 1» назвала «делом чести» убийство украинского рэпера Kyivstoner 2 16.07.2026, 18:11

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Альберт Васильев

Фото: instagram.com kyivstoner

Ранее ФСБ назвала его организатором атаки дронов на Подмосковье.

Военный корреспондент Сергей Зенин в эфире телеканала «Россия 1» фактически предсказал убийство рэпера Kyivstoner (настоящее имя — Альберт Васильев), которого ФСБ обвиняет в причастности к организации атаки беспилотников в Подмосковье.

Журналист назвал «уничтожение» музыканта «делом чести» для российской разведки и заявил, что его может ждать судьба российского летчика Максима Кузьминова, застреленного в Испании после перелета на военном вертолете в Украину, пишет «Агентство».

В сюжете программы «Вести» о спецоперации ФСБ по предотвращению атаки дронов на Подмосковье, который показали во вторник, репортер назвал рэпера «свиньей в человеческом обличье».

— «Наркодилер с паспортом Украины и США. А теперь еще и террорист, уничтожение которого для нашей разведки будет делом чести», — сказал Зенин.

По его словам, рэпер живет «где-то в Словакии» и имеет «логово в Испании».

«Найдут. Не в первый раз. Помните, чем закончил свое существование предатель-летчик, который убил экипаж и угнал в Украину боевой вертолет. В одной из испанских провинций тело, пробитое пулями, переехал автомобиль. Тогда это было случайным стечением обстоятельств. Почему бы случайно подобное не могло повториться», — заявил Зенин.

Kyivstoner — украинский рэпер, видеоблогер и актер, который получил известность как участник группы «Грибы» и долгое время работал в России. Незадолго до российского вторжения он вернулся в Украину, а после начала войны осудил действия России.

Во вторник утром ФСБ заявила о предотвращении атаки на военные объекты в Московской области с использованием 35 беспилотников. К причастности к атаке спецслужба обвиняет бывшего бойца ЧВК «Вагнер», двух граждан Молдовы и Kyivstoner.

Сам рэпер в ответ на обвинения ФСБ опубликовал stories, в котором сказал: «Что, нах…?». После он выложил еще одно видео, где отметил, что не знает, «чем заслужил такое внимание»:

— Я отдыхаю, братан, играю в Dota. Какая, к черту, организация чего-либо?

Максим Кузьминов, с которым военкор «Вестей» сравнил Kyivstoner, в августе 2023 года перегнал в Украину российский вертолет Ми-8, за что получил 500 тысяч долларов. Во время перелета двое членов экипажа вертолета были убиты.

Позже на «России 1» вышел сюжет, в котором утверждалось, что российские спецслужбы уже получили приказ о «ликвидации» Кузьминова.

В феврале 2024 года он был убит в Испании, куда переехал жить из Украины под другой фамилией. Газета The Wall Street Journal писала, что исполнители получили наличные деньги от российских чиновников, работавших в Вене.

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