Почему Украина – не Россия
- 16.07.2026, 18:48
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Это демонстрирует казус Федорова.
Почему Украина – не Россия.
Не буду комментировать отставку Федорова и конфликт между ним и Сырским. Украинцы сами с этим разберутся. Важнее для меня реакция на происходящее украинского общества. Украина вновь продемонстрировала, что является демократическим государством со сложившимся гражданским обществом.
Отставка одного из министров вызвала острую общественную реакцию: массовые протесты, дискуссию в СМИ и сетях, множество критических публикаций и комментариев. До сих пор неясно, чем все это закончится. Возможно, Зеленский под давлением общества изменит свое решение, как это было с попыткой лишить независимости антикоррупционные органы. Казус Федорова демонстрирует, что в Украине сложилось активное гражданское общество: людям не безразлично, что творится наверху, они живо и остро реагируют на происходящее, а их мнение имеет значение – власти к нему прислушиваются.
В России – все наоборот. Представьте себе: Путин отправляет в отставку очередного министра обороны. Кто-нибудь вообще пошевелится в России по этому поводу? Да подавляющему большинству населения будет абсолютно все равно. Злобный старый карлик, надутый, как воздушный шар, ботоксом, – бог в этой стране. Бог дал Шойгу – бог взял Шойгу. Бог дал Белоусова – бог заберет и Белоусова. Это его право. Именно так воспринимает происходящее население, которое ведет себя не как общество граждан, а как бессловесное стадо.
Это стадо воспринимает все происходящее наверху как явление природы, которое от него никак не зависит и на которое оно никак не может повлиять. Любые действия жестокого пастуха сопровождаются либо согласным мычанием, либо, что бывает чаще, полным молчанием.
Украина – не Россия. Она – демократическое государство. И эта война – не только российская агрессия против соседней независимой страны. Это еще и борьба украинского демократического общества с рабской тоталитарной системой, идея-фикс которой – распространить свое внутреннее рабство на весь окружающий мир.
Игорь Эйдман, Facebook