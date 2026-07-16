Во сколько сегодня обойдется отдых на Минском море? 1 16.07.2026, 19:33

1,550

Стали известны цены.

День отдыха на пятом пляже Минского моря с арендой сапборда, шезлонга и других развлечений может обойтись в несколько десятков рублей. «Минская правда» узнала, сколько стоит пляжный инвентарь и водный транспорт в разгар сезона.

Аренда сапборда на Заславском водохранилище стоит 30 рублей за первый час. Если взять доску на два часа, прогулка обойдется в 45 рублей. Шезлонг на весь день (с 11.00 до 21.00) можно арендовать за 20 рублей.

Прокат четырехместного катамарана стоит 40 рублей в час или 30 рублей за полчаса. Двухместный катамаран обойдется в 35 рублей за час или 25 рублей за 30 минут. Лодку с веслами можно взять за 40 рублей в час или за 30 рублей на полчаса.

Также на пляже предлагают арендовать мангал за 30 рублей, решетку-гриль — за 15 рублей, а спасательный жилет — за 15 рублей в час.

По словам администратора пункта проката Сергея Василевского, сапборды остаются одним из самых популярных развлечений этого лета. Их арендуют как молодежь, так и люди старшего возраста.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com