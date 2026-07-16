Световой меч Люка Скайуокера из «Звездных войн» продали за рекордные $3,75 млн 16.07.2026, 20:05

Это самая высокая цена, которую заплатили за оригинальный реквизит из фильмов франшизы.

Оригинальный меч Люка Скайуокера, которым он пользовался в фильме 1980 года «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар», был продан за $3,75 млн. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на компанию Heritage Auctions, которая и провела сделку. Имя покупателя не разглашается.

По данным издания, это самая высокая цена, которую заплатили за оригинальный реквизит из фильмов франшизы. Прежний рекорд составлял $3,135 млн — столько в 2023 году заплатили за модель крестокрыла, использовавшуюся в съемках космической битвы в первом фильме о «Звездных войнах».

Меч использовался, пожалуй, в самой известной сцене фильма, в которой Дарт Вейдер сначала отрубает Люку руку, державшую меч, а потом произносит свою знаменитую фразу «Я — твой отец».

«Это один из самых важных из сохранившихся артефактов “Звездных войн”,— цитирует издание исполнительного вице-президента Heritage Джо Маддалену.— Он часть эмоциональной вершины “Империи наносит ответный удар”, сцены, которая навсегда изменила сагу и осталась одним из самых незабываемых моментов в истории кино. Коллекционеры понимали, что они ведут борьбу за нечто большее, чем просто реквизит. Они вели борьбу за подлинный кусочек современной мифологии».

Световой меч, отмечает издание, был изготовлен Стюартом Фриборном, одним из ведущих гримеров всех трех оригинальных фильмов «Звездных войн». Он участвовал также в создании образа мастера Йоды. Представители Heritage говорят, что получили меч напрямую от наследников Фриборна.

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