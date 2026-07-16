Украинские футболисты отказались пожимать руки белорусам и вышли с баннером FCK PTN

Украинские футболисты отказались пожимать руки белорусам и вышли с баннером FCK PTN2
- 16.07.2026, 19:46
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Протест прошел во время квалификации Лиги чемпионов.
Украинские футболисты румынского клуба «Университатя Крайова» Павел Исенко и Александр Романчук после ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против белорусского Витебска (1:0) вышли на поле с баннером FCK PTN, передает New Voice.
Акцию поддержали и болельщики румынского клуба. На трибунах они развернули флаг Украины с надписью Stop War, а также футболку Романчука в знак солидарности с украинцами.
Это был не единственный жест украинских игроков в этом противостоянии. Перед стартовым свистком Исенко и Романчук отказались от традиционного рукопожатия с футболистами белорусского клуба, сразу же направившись на свою половину поля.
Весной «МЛ Витебск» оказался в центре внимания после участия в пропагандистском мероприятии, связанном с приемом детей с временно оккупированных Россией территорий Украины.
В первом матче «КСУ Крайова» победила «Витебск» со счетом 4:1, а во втором — 1:0, и по сумме (двух встреч вышла в следующий раунд «МЛ Витебск» вылетел из Лиги чемпионов - Новости Беларуси - Хартия'97) квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с болгарским «Левски».
В прошлом сезоне «Университатя Крайова» стала чемпионом Румынии. 12 июля клуб завоевал Суперкубок страны.