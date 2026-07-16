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На дорогах Минска заметили суперкар «из Hot Wheels»

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  • 16.07.2026, 20:17
  • 1,148
На дорогах Минска заметили суперкар «из Hot Wheels»
Фото: скриншот

Таких машин в мире меньше тысячи.

На проезжей части улицы Карла Маркса в столице заметили ярко-фиолетовый кабриолет с российскими номерами. Видео выложил аккаунт «Минск наизнанку» в Threads, заметило издание Blizko.by.

Пользователи в шутку назвали автомобиль «большой машинкой из серии Hot Wheels», однако это оказался настоящий раритет.

По дорогам столицы рассекал фиолетовый суперкар McLaren 765LT Spider из серии Longstyle с оранжевыми акцентами. Машин этой серии в мире всего 765 штук и стоят они от 500 до 600 тысяч долларов (около 40 — 60 миллионов рублей).

Wyświetl w Threads

Это не единственный раз, когда в столице замечают редкие автомобили. В июне белорусы заметили в Минске один из старейших польских автомобилей — пикап Tarpan, которому могло быть 35—45 лет. Правда, он не ехал по дороге, а стоял в торговом центре Dana Mall.

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