В Беларуси 18-летний блогер получил полтора года колонии 16.07.2026, 20:52

Он провернул аферу со сбором денег на лечение ребенка.

В Беларуси 18-летний блогер приговорен к 1,5 года колонии за аферу со сбором денег на лечение ребенка, пишет БелТА.

Правоохранители установили, что летом 2025 года житель Гродно, которому на тот момент было 17 лет, в своем аккаунте в Instagram организовал крупный розыгрыш под предлогом сбора денег на оплату медицинского препарата для ребенка, нуждающегося в неотложном лечении. Среди призов были автомобили и мобильные телефоны. А для участия в розыгрыше пользователи должны были внести всего 10 рублей на указанный счет.

Блогер обещал, что основную часть денег он направит на лечение ребенка, но и не собирался в полном объеме выполнять принятые на себя обязательства. Фигурант не передал маме больного ребенка сумму свыше 400 тысяч белорусских рублей. Однако расследование показало, что на счета и абонентские номера фигуранта поступило более 2 миллионов белорусских рублей.

Перечисленные на лечение мальчика деньги гродненец тратил на свою «красивую жизнь». Он арендовал элитное жилье, посещал дорогие рестораны, тратил деньги на развлечения и отдых за границей, покупал дорогие подарки для своих подписчиков, чтобы раскручивать аккаунт. На лечение ребенка за все время «благотворительного сбора» он передал лишь малую часть средств.

Когда все раскрылось, часть собранных денежных средств под контролем правоохранителей была переведена на благотворительный счет, в связи с чем сбор был закрыт.

Но еще обвиняемый специально разместил у себя в профиле ложную информацию о якобы хищении у него крупной суммы денег двумя жительницами Гродно.

Суд признал 18-летнего блогера виновным и приговорил к 1,5 года исправительной колонии в условиях общего режима. У него в доход государства конфискуют денежные средства, добытые преступным путем - более 139 тысяч рублей. А в пользу двоих потерпевших, в отношении которых он распространил клеветнические сведения, будет взыскано в сумме 1700 рублей.

Приговор еще может быть обжалован.

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