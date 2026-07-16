Солист рок-группы «Тараканы!» решил продать свой российский паспорт

Солист рок-группы «Тараканы!» решил продать свой российский паспорт3
- 16.07.2026, 21:19
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По его словам, вырученные средства будут направлены на поддержку Украины.
Лидер рок-группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин объявил аукцион, на котором по отдельности продает страницы своего российского паспорта. Об открытии торгов музыкант сообщил в соцсети Facebook.
По его словам, вырученные средства будут направлены на поддержку Украины.
Стартовую стоимость каждой страницы музыкант определил в $50. Спирин обещает покупателям выслать купленную страницу по почте, при желании — с автографом. Спирин назвал акцию «символичным прощанием» с Россией.
Рокер объяснил, что недавно получил паспорт Аргентины, при этом выйти из российского гражданства он не может из-за уголовного преследования.