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Солист рок-группы «Тараканы!» решил продать свой российский паспорт

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  • 16.07.2026, 21:19
  • 1,310
Солист рок-группы «Тараканы!» решил продать свой российский паспорт
Дмитрий Спирин

По его словам, вырученные средства будут направлены на поддержку Украины.

Лидер рок-группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин объявил аукцион, на котором по отдельности продает страницы своего российского паспорта. Об открытии торгов музыкант сообщил в соцсети Facebook.

По его словам, вырученные средства будут направлены на поддержку Украины.

Стартовую стоимость каждой страницы музыкант определил в $50. Спирин обещает покупателям выслать купленную страницу по почте, при желании — с автографом. Спирин назвал акцию «символичным прощанием» с Россией.

Рокер объяснил, что недавно получил паспорт Аргентины, при этом выйти из российского гражданства он не может из-за уголовного преследования.

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