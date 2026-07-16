Зеленский рассказал, чего ожидает от нового правительства Украины 16.07.2026, 22:02

Владимир Зеленский

Кабмин уже приступил к работе под руководством Сергея Корецкого.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новое правительство Украины приступило к работе под руководством Сергея Корецкого. По его словам, главной задачей Кабинета министров станут подготовка страны к следующей зиме, развитие оборонного потенциала и ускорение выполнения договоренностей с международными партнерами.

Об этом глава государства заявил в своем обращении в четверг, 16 июля.

Зеленский отметил, что сильной стороной нового премьер-министра является опыт работы в государственном энергетическом секторе. По его словам, после прихода Корецкого в Укрнафту компания изменила подходы к работе и стала больше действовать в интересах государства.

Президент также подчеркнул, что Нафтогаз смог пройти предыдущий отопительный сезон, несмотря на российские атаки, а Украина была обеспечена газом.

«Важно полностью подготовиться к следующей зиме», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина продолжит наращивать возможности нанесения ударов на большие расстояния и атаковать российские цели, чтобы затруднить для РФ ведение наступательных действий и затягивание войны.

«Но при любом сценарии Украина должна быть полностью готова защищать жизни, защищать своих людей, обеспечить прохождение зимы. Это наша главная общая украинская задача для нового правительства. Будут изменения и в работе с партнерами: необходима большая скорость в выполнении договоренностей», — сказал Зеленский.

Ранее бывший глава НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий принес присягу премьер-министра.

16 июля Верховная Рада 264 голосами «за» утвердила состав правительства (за исключением министров обороны и иностранных дел, которых назначают по представлению президента). Помимо премьера Сергея Корецкого, в него вошли:

Денис Шмыгаль — первый вице-премьер — министр энергетики;

Татьяна Бережная — вице-премьер по гуманитарной политике — министр культуры;

Всеволод Ченцов — вице-премьер по вопросам евроинтеграции;

Виталий Безгин — министр по делам громад, территорий и ВПЛ;

Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;

Андрей Бутенко — министр образования и науки;

Иван Выговский — министр внутренних дел;

Тарас Высоцкий — министр аграрной политики и продовольствия;

Николай Калашник — министр восстановления, инфраструктуры и транспорта;

Виталий Ким — министр по делам ветеранов;

Александр Кравченко — министр экономики и окружающей среды;

Виктор Ляшко — министр здравоохранения;

Сергей Марченко — министр финансов;

Денис Маслов — министр юстиции;

Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства;

Оксана Ферчук — министр цифровой трансформации.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, бывший глава МВД Игорь Клименко отказывается занять пост министра обороны после Михаила Федорова, и в настоящее время продолжаются поиски другого кандидата.

Президент Украины Владимир Зеленский после протестов с требованием оставить Федорова на посту министра обороны заявил, что тот будет работать в его команде.

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