«Может, в засаде сидят» 16.07.2026, 22:37

За 24 часа до конца подачи документов на бюджет во всех медвузах мест еще больше, чем желающих там учиться.

Пятница, 17 июля, — последний день подачи документов на дневное на бюджет. Накануне этого решающего для многих абитуриентов дня во всех медуниверситетах страны сложилась интересная ситуация. По данным на 18.00 16 июля из четырех вузов борьба за места идет только в одном, и то лишь на одной специальности. Если просто, желающих поступать на врачей пока меньше, чем студенческих билетов для будущих первокурсников. «Зеркало» попыталось выяснить, почему такое может быть и чего ждать 17 июля.

Медвузов в Беларуси четыре — по одному в Минске, Гродно, Витебске и Гомеле. В прошлом году проходные баллы здесь заметно подросли и на некоторых специальностях очень впечатляли. Например, чтобы стать первокурсником стоматологического факультета БГМУ, нужно было иметь в копилке 392 балла из 400 возможных.

До того, как вузы подведут итоги вступительной кампании-2026, остался один день. Традиционно он самый напряженный и решающий. Но что мы можем заметить за 24 часа до дня «Х»?

В Белорусском государственном медуниверситете первокурсников ждут на пяти факультетах. По данным на 18.00 16 июля, конкурс на дневное на бюджет пока сложился только на одном из них — стоматологическом. Здесь на 102 места уже есть 116 желающих. На остальных факультетах ситуация складывается так:

лечфак — на 201 место подано 193 заявления;

педиатрический: на 115 мест — 105 заявлений;

медико-профилактический: на 60 мест — 31 заявление;

фармацевтический: на 71 место — 40 заявлений.

По данным на 18.00 16 июля, в Гродненском государственном медуниверситете конкурс еще не сложился ни на одной специальности. Ход приема документов в вузе выглядит таким образом:

лечебное дело — на 190 мест пока претендуют 118 желающих;

медико-диагностическое дело: на 48 мест — 26 абитуриентов;

педиатрия: на 63 места — 19 человек.

В Гомельском государственном медуниверситете ситуация пока складывается так:

лечебный факультет: на 186 мест подано 150 заявлений;

медико-диагностический: на 57 мест — 53 заявления;

медико-профилактический: на 23 места — 12 заявлений.

В Витебском государственном ордена Дружбы народов медицинском университете по данным на 18.00 16 июля ход вступительной кампании такой:

лечебный факультет — на 202 места 95 желающих;

стоматологический — на 51 место 42 желающих;

педиатрический — на 25 мест четыре желающих;

фармацевтический — на 55 мест 24 желающих.

В пятницу, 17 июля, ситуация с конкурсом, очевидно, изменится. Как? Пока не ясно. Эти обстоятельства, как и необычный ход вступительной кампании в меды, активно обсуждают в Threads.

«Может, в засаде сидят». За 24 часа до конца подачи документов на бюджет во всех медвузах мест еще больше, чем желающих там учиться

В пятницу, 17 июля, медвузы ждут очереди из абитуриентов?

«Скажите, пожалуйста, а что происходит с подачей документов в белорусские медицинские университеты? До конца приемной кампании осталось два дня, а мест куча. Все будут подавать в последний день или как?» — 15 июля написала в своем аккаунте одна из пользовательниц.

У этого поста более 83 тысяч просмотров и свыше 120 комментариев. В них люди стали высказывать свои мнения по поводу сложившихся обстоятельств. Вот некоторые из них:

«Мое предположение: убрали платное, и сильные ребята испугались, что не смогут поступить на бюджет из-за высоких баллов, а на платное возможности уже не будет пойти. В итоге многие решили взять целевое. Остались те, кто готов рискнуть, и те, кто не прошел по целевому. Но посмотрим еще на последние два дня. Может, просто в засаде сидит около тысячи человек и выжидает, куда лучше везти свои документы в последний день».

«Никто не хочет поступать на бюджет и потом ехать в деревни за 800 рублей работать. Платное же убрали»;

«Много ребят с высокими баллами пошли по целевому, но что-то мне подсказывает, что [остальные] выжидают, ориентируются на баллы прошлого года и смотрят, куда бежать в последний день».

Возможно, в пятницу, 17 июля, медуниверситеты «накроет» волной желающих.

Напомним, во всех медуниверситетах страны отменили возможность поступать на платное дневное. При этом количество мест для желающих учиться бесплатно увеличили.

— В нынешнем году в Беларуси создали беспрецедентные условия для абитуриентов медвузов — значительно увеличили набор на бюджетные места. Такая практика существует в аграрной и педагогической сферах, а также по ряду инженерных специальностей, — сообщала в марте начальница главного управления кадровой работы и профессионального образования Минздрава Ольга Колюпанова.

По ее словам, набор увеличен на 760 бюджетных мест.

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