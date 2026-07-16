Россия начала «персиковую войну» с Турцией 1 16.07.2026, 23:00

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РФ запрещает ввоз турецких персиков после решения Анкары присоединиться к гарантиям Украине.

Россия вводит ограничения на поставки косточковых фруктов из Турции, объявил в четверг Россельхознадзор.

Как сообщила пресс-служба ведомства, под запрет попадет продукция — абрикосы, вишня и черешня, персики и нектарины — от пяти турецких предприятий. «Решение принято в связи с систематическим выявлением карантинных для стран — членов Евразийского экономического союза объектов в косточковой продукции», — заявил Россельхознадзор. Какие именно организмы были обнаружены в турецких фруктах ведомство не уточнило.

О своем решение Россельхознадзор объявил спустя несколько часов после встречи главы турецкого МИДа Хакана Фидана с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве. По ее итогам Фидан заявил, что Турция готова присоединиться к гарантиям безопасности Киеву и возглавить морской компонент этих гарантий вместе с союзниками по НАТО.

«Мы не хотим, чтобы война перекинулась на Черное море. Обстрелы портов, танкеров и рыболовецких судов в Черном море, угроза жизни мирных жителей недопустимы», — сказал Фидан. Он также добавил, что Анкара неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и подтверждает свою неизменную позицию по незаконной аннексии Крыма.

Сейчас Турция не входит в число крупнейших поставщиков косточковых плодов в Россию. В прошлом году их главными экспортерами были Узбекистан (180 тысяч тонн), Азербайджан (111 тысяч тонн) и Армения (64 тысячи тонн).

Турция, впрочем, является главным поставщиком в Россию цитрусовых (599 тысяч тонн), а также занимает второе место по поставкам арбузов и дынь (16 тысяч тонн) после Узбекистана (335 тысяч тонн).

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