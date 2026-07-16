БАТЭ вышел во второй раунд квалификации Лиги конференций 2 16.07.2026, 22:57

Фото: pressball.by

Борисовчане обыграли албанский «Эльбасани» в серии пенальти.

В четверг, 16 июля, борисовский БАТЭ провел ответный матч стартового раунда квалификации Лиги конференций УЕФА-2026/27 с албанским «Эльбасани».

Встреча проходила в азербайджанском Сумгаите на стадионе имени Мехти Гусейнзаде, ее основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0.

В серии пенальти сильнее были борисовчане.

Первая встреча белорусского и албанского клубов завершилась вничью — 1:1.

Во втором раунде квалификации БАТЭ сыграет со швейцарским «Сьоном».

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