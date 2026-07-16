Банки Беларуси вводят изменения по переводам денег 16.07.2026, 22:06

Некоторые финучреждения увеличили комиссию.

У некоторых банков появились новшества по переводу денег. «Зеркало» рассказывает, какие новшества ввели.

«БСБ Банк» с 13 июля обновил комиссию за переводы долларов за пределы банка. По тарифу «USD.Standard» сбор составляет 0,7% от суммы операции. Минимальная комиссия — 125 долларов, а максимальная — 300. «Дополнительно — комиссия за прием и пересчет по согласованию, но не более 0,2%», — уточнил банк.

«Банк БелВЭБ» расширил список российских банков, в которые можно отправлять денежные переводы по номеру телефона через систему мгновенных платежей. Комиссия составляет 1,2% от суммы, минимум — 1,5 белорусского рубля.

«Цептер Банк» с 1 июля изменил комиссию за переводы в иностранной валюте. Она составит от 2 до 2,2% от суммы.

«Белагропромбанк» с 15 июля поднял комиссию за направление в другой банк заявления на возврат денег, которые клиент отправлял через его кассу. Сбор теперь составляет 20 рублей. У этого банка также появились некоторые другие изменения по переводам денег с помощью карточек.

«Приорбанк» с 7 августа обновит сбор за международные переводы в долларах и евро в Грузию, Казахстан, Узбекистан, Армению, а также некоторые другие страны. Также с этой даты изменят стоимость зачисления входящих переводов в этих валютах. «Размер комиссии будет зависеть от банка-корреспондента, через который поступает перевод, а также от типа комиссии, выбранного отправителем при оформлении перевода», — уточнили в финучреждении.

Напомним, с 25 июля во всех банках Беларуси должна появиться возможность пополнять счета через систему ЕРИП по номеру мобильного телефона получателя, сообщал ранее Нацбанк. Для зачисления денег таким способом надо будет знать номер мобильного телефона получателя, а также иметь его согласие на использование номера телефона для проведения операций в ЕРИП.

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