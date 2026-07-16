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Месси сыграет в финале ЧМ против футболиста, которого искупал 19 лет назад

  • 16.07.2026, 21:29
  • 1,728
Месси сыграет в финале ЧМ против футболиста, которого искупал 19 лет назад
Фото: Joan Monfort/AP Photo

Аргентина сразится с Испанией 19 июля.

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси сыграет в финале чемпионата мира с испанцем Ламином Ямалем, которого искупал в рамках благотворительной акции Ламина Ямаля, которому на момент снимка было несколько месяцев.

В 2007 году Семья Ямаля получила возможность попасть на фотосессию благодаря розыгрышу среди тех, кто сотрудничал с благотворительными организациями. Они выиграли поездку на стадион «Барселоны», а также фотографию с одним из футболистов команды, не зная, с кем именно из футболистов они сфотографируются.

Летом 2024 года фото стало известным публике, когда отец Ламина опубликовал снимок в соцсетях. Снимок быстро разлетелся по всему миру, особенно на фоне яркого выступления 16-летнего Ямаля на чемпионате Европы, где он помог Испании завоевать титул.

Фото: Joan Monfort/AP Photo

В финале 19 июля в Нью-Йорке Аргентина встретится с Испанией, которая ранее обыграла Францию со счетом 2:0. Англия сразится с Францией в матче за третье место.

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