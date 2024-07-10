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В 2007 году Месси сфотографировался с младенцем для календаря: этот младенец — Ламин Ямаль

  • 10.07.2024, 20:47
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В 2007 году Месси сфотографировался с младенцем для календаря: этот младенец — Ламин Ямаль

Теперь он звезда испанской сборной и автор одного из самых красивых голов на Евро.

Одним из самых ярких и талантливых игроков чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии, многие называют 16-летнего полузащитника сборной Испании Ламина Ямаля (17 лет ему исполнится 13 июля).

В Испании Ямаль играет в «Барселоне» — команде, главной звездой которой на протяжении последнего десятилетия был аргентинский нападающий Лионель Месси. Вместе выйти на поле они не успели: Месси, который был игроком «Барселоны» с 16 лет, ушел в 2021 году из-за финансовых проблем клуба. Ямалю тогда было 14 — в основном составе «Барселоны» он дебютировал только спустя два года.

Вскоре после начала Евро в соцсетях стала распространяться фотография, на которой 20-летний Месси (уже дважды вместе с «Барселоной» чемпион Испании и победитель Лиги чемпионов) купает в ванне шестимесячного младенца. Этот младенец — Ламин Ямаль.

Фотографию, сделанную в 2007 году в раздевалке домашнего стадиона «Барселоны» «Камп Ноу», выложил отец Ямаля Мунир Насрауи. Она была сделана для календаря «Барселоны» на 2008 год, деньги от продажи которого направлялись благотворительным организациям Каталонии и ЮНИСЕФ. В рамках этой акции футболисты «Барселоны» фотографировались с детьми. В программе участвовали сотни семей, и Ямаль оказался рядом с Месси случайно. На еще одном снимке из этой серии Месси держит Ямаля в полотенце на руках, на другом — мать Ямаля Шейла Эбана помогает Месси мыть сына.

Фотограф Жоан Монфорт рассказал, что сделать фото было нелегко. «Месси и сейчас застенчив, а когда он только начинал, он был гораздо застенчивее», — вспоминает Монфорт. По его словам, когда Месси оказался рядом с младенцем и его матерью, «всем было трудно», Месси поначалу не знал, как держать ребенка, но потом все наладилось.

На чемпионат Европы 16-летний Ламин Ямаль приехал с учебниками. Он делал домашние задания, чтобы получить аттестат (и перед матчем 1/8 финала он его получил). На турнире помимо результативности (три голевых передачи и забитый мяч) Ямаль отметился еще рядом рекордов — самый молодой игрок чемпионата Европы, самый молодой футболист, вышедший на поле в полуфинале турнира, самый молодой футболист, забивший гол на Евро.

9 июля Испания играла в полуфинале со сборной Франции. Уже на 9-й минуте французы открыли счет. Но на 21-й минуте Ямаль, получивший пас на половине поля соперников, сильным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч точно в верхний левый угол — сравняв счет и забив гол, который комментаторы и болельщики назвали одним из самых красивых на чемпионате. Еще один гол забил Дани Ольмо — и со счетом 2:1 Испания победила. 14 июля она встретится в финале с победителем пары Нидерланды — Англия. Для Испании это шанс стать чемпионом Европы впервые с 2012 года.

37-летний Месси в это же время играет в Кубке Америки. В ночь с 9 на 10 июля сборная Аргентины, капитаном которой он остается на протяжении многих лет, вышла в финал турнира (гол забил Месси) и 15 июля сыграет с победителем матча между Уругваем и Колумбией.

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