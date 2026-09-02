Зеленский дал старт операции M&M's 16 2.09.2026, 13:26

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Украина закрывает российское небо.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российское воздушное пространство «становится опасным» для авиакомпаний, фактически означает начало операции под кодовым названием M&M's. Об этом заявил журналист The Atlantic Саймон Шустер, который еще в августе первым сообщил о планах Украины провести эту операцию.

По словам журналиста, один из источников, рассказавших ему о готовящейся операции, подтвердил: слова Зеленского относятся именно к M&M's.

1 сентября украинский президент заявил, что воздушное пространство России становится опасным для авиакомпаний, страховщиков и других участников международных авиаперевозок. При этом он подчеркнул, что Украина не представляет угрозы для гражданской авиации и не собирается атаковать пассажирские самолеты. Вместе с тем, по его словам, из-за активности беспилотников в небе над Россией ситуация с авиаперевозками меняется.

Отдельно Зеленский обратился к авиакомпаниям, которые продолжают выполнять рейсы в российские аэропорты — в частности, в Москву, Санкт-Петербург и по другим ключевым направлениям.

«Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши ведомства предоставят международным структурам полную информацию об опасностях в российском небе. Гражданской авиации не место среди дронов», — подчеркнул президент.

Ранее, 21 августа, The Atlantic со ссылкой на источники сообщил, что Украина готовит операцию M&M's с использованием роев автономных беспилотников на базе искусственного интеллекта. Как писали журналисты издания, план предусматривал ежедневный запуск до тысячи небольших дронов, которые должны были осложнить работу столичных аэропортов России, вынудить международные авиакомпании отказаться от полетов в Москву, усилить изоляцию российской элиты и оказать дополнительное давление на Кремль, подтолкнув его к переговорам.

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